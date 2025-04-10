體育署長鄭世忠單挑桌球一哥林昀儒　沉默殺手的訓練基地大公開

▲體育署長鄭世忠（左起）今日親赴宜蘭，為台灣桌球一哥林昀儒、教練王翊澤加油打氣。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／宜蘭報導

體育署長鄭世忠10日親赴宜蘭，為明天即將出征澳門備戰世界盃以及5月亞錦賽台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒加油打氣。鄭世忠甚至親自下場與林昀儒過招小試身手，林昀儒在宜蘭的訓練基地首度曝光，館內配有「高速攝影機」設備，讓林昀儒能夠直接透過影片檢視自己訓練時出現的問題，即時進行修正。

身為我國奧運黃金計畫第1級菁英選手，林昀儒位在宜蘭的訓練基地今日曝光，體育署長鄭世忠親自前往關心小林同學的訓練備戰狀況，強調將給予選手訓練上的全方位支持與協助，也希望透過更科學化的訓練模式，幫助林昀儒持續提升，在國際賽持續為中華隊爭取佳績。

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鄭世忠今日到場後，特別拿起球拍和林昀儒場上過招，實際體驗該場地實戰狀態。林昀儒表示，「現在球場的訓練設備、氣氛都更接近正式比賽，也可以有更多選手來一起訓練並且持續進步，在場館內安裝了高速攝影機，我也能透過即時回放，找出問題進行修正。」

上周才剛剛結束WTT冠軍賽仁川站賽事並順利挺進男單4強，林昀儒明天又將前進澳門備戰世界盃，林昀儒談到上周擊敗日本好手張本智和的精彩戰役時強調，「確實覺得自己表現還不錯，主要就是有將訓練的內容發揮到場上，能夠持續進步。」

▲體育署長鄭世忠期勉林昀儒持續為台灣爭取佳績。（圖／記者杜奕君攝）