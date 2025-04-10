從情蒐團隊變身林昀儒新教練　王翊澤熱情「喊聲」只為相挺子弟兵

▲王翊澤從情蒐人員變身林昀儒場邊教練。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／宜蘭報導

從桌球國手到退役成為教練、球評，甚至去年亞錦賽以「情蒐員」身份加入林昀儒團隊，王翊澤自今年開始正式成為「沉默殺手」林昀儒的場邊教練，甚至屢屢以高分貝的「喊聲」方式，成為林昀儒出賽時的一大觀賽焦點。對此王翊澤強調，「有和林昀儒溝通過，小林也認為這樣的方式，會讓感覺像有人在場邊相挺，所以我會持續拚命地喊！」

去年先以情蒐人員的身份，開始加入林昀儒陣營，王翊澤今年開始在林昀儒出賽時，擔綱場邊教練重任，他在場邊的「喊聲」方式，和向來冷靜、沉著的林昀儒形象大相逕庭，也成為如今林昀儒出賽時，轉播單位的一大另類焦點。

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王翊澤表示，「選手才是場上最重要的焦點，他需要什麼幫助，我們就努力提供什麼，我有問過林昀儒，這樣喊會不會影響到他，但他跟我說這樣感覺有人在場邊挺他，既然能幫上忙，我當然就拚命喊。」

從後勤人員再度重回教練老本行，王翊澤也說，「林昀儒一直是個很冷靜也很聰明的選手，基本上在這個位置的選手，不太可能臨場出現什麼大狀況，如果有，通常不會是技術上的問題，可能是心態緊張或是身體出現哪裡不舒服，而這樣的狀況教練一定會感覺到。」

「當這樣的狀態出現，我能做的就是趕快和林昀儒討論，確定當下的狀態沒問題，大家都說他是『沉默殺手』，所以當他有這樣的表情，對手都會知道他有異樣，因此我接任後要做的，就是不要讓他的狀況被對手猜出來，希望幫林昀儒『增加表情』，讓對手難以判斷他的當下心情狀況。」

▲台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒。（圖／記者杜奕君攝）