運動雲

>

MLB百大新秀未見台將　官網另闢「遺珠精選」點名林維恩、李灝宇

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

《MLB Pipeline》近日公布2026年百大新秀榜單，台灣兩位備受矚目的潛力股林維恩、李灝宇雖未能擠進前100名，仍獲得大聯盟官網高度關注。

官網最新專題以「各隊百大遺珠的頂級潛力」為題，為30支球隊各挑選1位最值得關注的未上榜新秀，運動家的左投林維恩與老虎內野手李灝宇雙雙入列，再度證明兩人仍在球探雷達的核心位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

20歲的林維恩先前在《棒球美國》運動家農場排名高居第4，仍未進百大新秀，但他也早已被視為「百大邊緣」的強力競爭者；這回《MLB Pipeline》同樣將他列入百大遺珠名單，顯示評價具有一致性。

官網分析指出，林維恩在19歲迎來職業生涯首個完整球季，就完成從1A一路推進至2A的跨級挑戰，且投球內容並不「撐場」而已；他具備多樣化的球路組合，約可運用4到5種武器，重點在於能把球穩定送進好球帶，投球成熟度超出同齡投手。

數據方面，他去年全季揮空能力相當突出，揮空率達33%，K9值12.1，展現壓制力；官網也提到，運動家農場近年左投戰力成形，林維恩緊追兩位備受期待的左投新秀Jamie Arnold與Gage Jump之後，讓球隊左投梯隊更具深度與想像空間。

▲李灝宇開轟。（圖／MilbTV）

▲李灝宇開轟。（圖／MilbTV）

李灝宇則在《MLB Pipeline》先前公布的三壘手潛力榜中排到第3名，球探報告給出的工具人評分相當均衡：打擊50、力量50、跑壘55、臂力50、守備50，整體評分50，屬於「全方位可塑型」內野手。

官網指出，身高約175公分的李灝宇，上季在3A出賽126場，打擊三圍為.243/.342/.406，但球探圈普遍認為他的實際品質優於數字呈現；也因為如此，他在去年11月符合規則五選秀資格時，老虎選擇把他放進40人名單，顯示球團對他被別隊挖走的風險十分在意，也看好他短期內具備衝上大聯盟的可能。

報導進一步提到，李灝宇的擊球接觸能力與原始力量，是他最被看重的兩項核心條件，球探評估他的打擊與長打產出有機會達到大聯盟平均水準；此外他也具備一定速度，上季27次盜壘成功22次。老虎接下來將他納入高階內野競爭序列，期待他在春訓與開季前的卡位戰中脫穎而出，朝大聯盟三壘席位發起挑戰。

關鍵字： 2026經典賽、中華隊、運動家、林維恩、李灝宇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

受邀大聯盟春訓不影響參加經典賽？　林維恩：日本見

受邀大聯盟春訓不影響參加經典賽？　林維恩：日本見

經典賽利多！美記者傳林昱珉、陳柏毓獲球團放行　C組戰局升溫

經典賽利多！美記者傳林昱珉、陳柏毓獲球團放行　C組戰局升溫

【認不出來嗎？】飼主燙完頭髮回家！狗狗定格原地沉默直盯XD

熱門新聞

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1KAPO親發聲明澄清

2快訊／鄧愷威被交易到太空人

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5史無前例海外應援！台灣之夜場地敲定

最新新聞

1凱許曼霸氣回應洋基質疑聲浪

2百大新秀遺珠精選點名林維恩、李灝宇

3快訊／鄧愷威被交易到太空人

4徐若熙曝愛釣蝦　偶像是山本由伸

5徐若熙要超越郭泰源　3年內拚大聯盟

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366