MLB百大新秀未見台將　官網另闢「遺珠精選」點名林維恩、李灝宇

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

《MLB Pipeline》近日公布2026年百大新秀榜單，台灣兩位備受矚目的潛力股林維恩、李灝宇雖未能擠進前100名，仍獲得大聯盟官網高度關注。

官網最新專題以「各隊百大遺珠的頂級潛力」為題，為30支球隊各挑選1位最值得關注的未上榜新秀，運動家的左投林維恩與老虎內野手李灝宇雙雙入列，再度證明兩人仍在球探雷達的核心位置。

20歲的林維恩先前在《棒球美國》運動家農場排名高居第4，仍未進百大新秀，但他也早已被視為「百大邊緣」的強力競爭者；這回《MLB Pipeline》同樣將他列入百大遺珠名單，顯示評價具有一致性。

官網分析指出，林維恩在19歲迎來職業生涯首個完整球季，就完成從1A一路推進至2A的跨級挑戰，且投球內容並不「撐場」而已；他具備多樣化的球路組合，約可運用4到5種武器，重點在於能把球穩定送進好球帶，投球成熟度超出同齡投手。

數據方面，他去年全季揮空能力相當突出，揮空率達33%，K9值12.1，展現壓制力；官網也提到，運動家農場近年左投戰力成形，林維恩緊追兩位備受期待的左投新秀Jamie Arnold與Gage Jump之後，讓球隊左投梯隊更具深度與想像空間。

▲李灝宇開轟。（圖／MilbTV）



李灝宇則在《MLB Pipeline》先前公布的三壘手潛力榜中排到第3名，球探報告給出的工具人評分相當均衡：打擊50、力量50、跑壘55、臂力50、守備50，整體評分50，屬於「全方位可塑型」內野手。

官網指出，身高約175公分的李灝宇，上季在3A出賽126場，打擊三圍為.243/.342/.406，但球探圈普遍認為他的實際品質優於數字呈現；也因為如此，他在去年11月符合規則五選秀資格時，老虎選擇把他放進40人名單，顯示球團對他被別隊挖走的風險十分在意，也看好他短期內具備衝上大聯盟的可能。

報導進一步提到，李灝宇的擊球接觸能力與原始力量，是他最被看重的兩項核心條件，球探評估他的打擊與長打產出有機會達到大聯盟平均水準；此外他也具備一定速度，上季27次盜壘成功22次。老虎接下來將他納入高階內野競爭序列，期待他在春訓與開季前的卡位戰中脫穎而出，朝大聯盟三壘席位發起挑戰。