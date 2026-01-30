運動雲

被酸「原班人馬再跑一次」　凱許曼霸氣回應洋基質疑聲浪

▲凱許曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱許曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基日前與貝林傑（Cody Bellinger）再度攜手，雙方完成一紙為期5年的合約，讓這位左打重砲在繳出亮眼的2025年賽季後，持續披上條紋戰袍留守布朗克斯；這筆合約不僅是洋基本季休賽季最大手筆的操作，也象徵球團持續以去年陣容為核心進行建隊。

除了續留貝林傑，洋基也陸續迎回多名舊將，包括投手亞布洛（Ryan Yarbrough）與布萊克本（Paul Blackburn）、工具人羅薩里奧（Amed Rosario），以及接受合格報價續留的外野手葛里沙姆（Trent Grisham）。

至於外部補強方面，透過交易自馬林魚網羅的先發投手威瑟斯（Ryan Weathers），以生涯281局、防禦率4.93的成績，成為目前洋基最具指標性的外來新援。

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，洋基休賽季補強幅度有限，也引發外界質疑；由於球隊在上季美聯分區系列賽遭最終奪下聯盟冠軍的多倫多藍鳥淘汰，不少評論認為洋基對2026年賽季的規劃，恐怕只是「原班人馬再跑一次」。

對此，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）公開表達不同看法。

「這不是同一份名單，」凱許曼近日受訪時直言，「我不同意這是同一支球隊再跑一次的說法，我們並不害怕帶著現有這批優質、充滿天賦的球員前進；我認為整個冬天我們一直都很一致的展現這一點，我也公開表示過，我願意挑戰任何說我們沒有具備冠軍等級陣容與球隊的人。」

凱許曼也特別提到王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的即將回歸，柯爾因接受TJ手術而缺席整個2025年賽季，預計最快有望在今年5月重返大聯盟戰場。

▲貝德納（David Bednar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝德納（David Bednar）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，凱許曼認為去年交易截止日前補進的多名戰力，在完整球季磨合後，將能為球隊帶來實質助益，包括後援投手貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）與伯德（Jake Bird）、三壘手麥馬漢（Ryan McMahon），以及能守內外野的卡巴列羅（José Caballero）；同時像是火球派新秀施利特勒（Cam Schlittler）等年輕戰力，也被視為未來重要拼圖。

「他們現在能夠真正站穩腳步，適應環境，」凱許曼說，「也能讓總教練布恩（Aaron Boone）學習如何運用這些球員，了解他們適合什麼角色，以及所有相關的細節。」

談到球隊長達17年的世界大賽冠軍荒，凱許曼坦言心裡有數，但仍對現有陣容充滿信心；「一個系列賽的成敗，並不能定義我們對自身能力的看法，」凱許曼表示，「我們都明白，季後賽棒球每一個系列賽都必須拿出最好的表現，否則就得回家，這並不代表我們沒有成就偉大事情的能力。」

凱許曼也強調，洋基的陣容已不同於去年，而在競爭激烈、宛如修羅場的美聯東區，各隊其實都在不斷調整；他對這支球隊挑戰分區王座、並力拚隊史第28座世界大賽冠軍感到期待，但也很清楚，最終仍得靠成績說話。

「我想你們已經聽我說過很多次了，說什麼其實不重要，」凱許曼最後說，「重要的是我們做了什麼。」

