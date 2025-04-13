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葛藍喬安娜單打強勢逆轉勝　中華隊金恩盃仍吞5連敗

▲葛藍喬安娜搶下對泰國單打逆轉勝、中華隊本屆金恩盃以5連敗作收。(四維體育推廣教育基金會提供)

▲葛藍喬安娜搶下對泰國單打逆轉勝。(四維體育推廣教育基金會提供)

記者杜奕君／綜合報導

2025金恩盃(Billie Jean King Cup)女網亞大1級賽，12日在印度浦那市進行第5天賽程，葛藍喬安娜在單打第2點打出佳作，經歷3盤苦戰成功逆轉勝，但中華隊最終仍以1比2敗給泰國。最終中華隊在本屆賽事以5連敗作收，明年賽事確定將降到2級。

即便已經確定明年將降入亞大2級，中華隊在最後一仗依然保持高昂鬥志，林芳安直落二輸掉第1點單打後，葛藍喬安娜在第2點單打以4比6、7比5、6比2逆轉勝世界排名110的泰國一姊莎王凱（Mananchaya Sawangkaew）。

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第3點雙打，林芳安搭配卓宜岑以1比6、2比6不敵普錢德（Patcharin Cheapchandej）、布莉貝奇（Peangtarn Plipuech），中華隊1比2輸給泰國，以5連敗結束本屆賽事。

第2點打了兩個半小時獲勝的葛藍喬安娜說，「第2盤打到中間時，我的大腿出現抽筋跡象，本來想說放棄算了，但我看到對手好像很累，心想就繼續拚看看，因為我不想今年的金恩盃就這樣結束。」葛藍第2盤在3比5落後時連贏4局，決勝盤乘勝追擊，把手臂和胸前有許多刺青的泰國對手打到賽後難過地呆坐椅子上流淚。

此役是葛藍喬安娜連續第5天扛起單打任務，本屆成績2勝3敗，擊敗香港和泰國，輸給韓國、紐西蘭、印度。由於左大腿肌肉在兩天前迎戰紐西蘭好友孫璐璐時扭傷，葛藍剛開賽時的移位明顯受到影響，第一盤2比3落後時還申請傷停，請大會防護員進場治療大腿。

雖然連續兩年被降級，領隊楊蔚萌仍肯定選手的表現，「從這幾天看起來，我們的雙打實力保級沒有問題，只是需要更強的第2單打。」楊領隊指出，這次來印度，台灣是最後一個抵達的國家，「率先晉級的紐西蘭周五就到了，等於有整整3天來適應印度的氣候，我們周日凌晨3時才抵達，就寢已近5時，等於練球時間只剩一天半。」

自2012年起幾乎年年帶隊參加金恩盃的楊領隊表示，來到路途較遠或是天氣太熱太冷的國家，賽前必須有充分的時間來適應，「我們就是適應時間不夠，選手身體還尚未適應印度炎熱的氣候，例如從美國來的吳芳嫺，從歐洲來的葛藍喬安娜，水土不服加上球運沒站在我們這邊，儘管大家拚勁十足，還是沒有把握住最有機會贏球的前兩場。」

▲葛藍喬安娜搶下對泰國單打逆轉勝、中華隊本屆金恩盃以5連敗作收。(四維體育推廣教育基金會提供)

▲中華隊本屆金恩盃以5連敗作收。(四維體育推廣教育基金會提供)

關鍵字： 金恩盃葛藍喬安娜

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