陳子威成中華隊新任主帥　世大運男籃4月底將正式開訓

▲政大男籃冠軍5連霸總教練陳子威（右3），將接下本屆世大運中華男籃主帥一職。（圖／政大提供）

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽勁旅政治大學，10日晚間舉行冠軍「5連霸」慶功宴，總教練陳子威也證實，將接下2025年德國世大運的中華男籃主帥兵符，世大運男籃也預計將於4月底正式開訓。陳子威強調，「這是中華男籃首次參與非亞洲舉辦的世界大學運動會，機會非常難得，希望球員能善用此次機會，和各國好手交流成長。」

本屆世大運將於7月16日至27日，在德國萊茵魯爾都會區舉行，上屆成都世大運，中華男籃在總教練劉孟竹領軍下，表現倒吃甘蔗，最終連續擊敗日本、中國等強敵，寫下男籃史上最佳第11名紀錄。

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此次世大運男籃，則確定將由率領政大寫下UBA冠軍5連霸的陳子威擔任總教練，陳子威強調，「UBA的所有教練都很努力，希望讓台灣的大學籃球越來越好，也希望讓外界看到，台灣的大學籃球是有一定競爭力的。」

本屆德國世大運，中華隊將和地主德國以及智利、芬蘭等國分在同組，本屆UBA政大王牌球星宋昕澔，預料也將是此次是中華世大運男籃的主力班底。

另外，對於政大下個賽季將力拚「6連霸」大業，陳子威則表示，「信心一定要有，雖然每年都是挑戰，但我告訴球員要自我肯定而不是自我證明，做自己該做的事，然後接受結果就好。」