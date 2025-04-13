拳后林郁婷為台新女子路跑鳴槍　萬名跑者見證WOMEN CAN

▲2025台新女子路跑賽，萬名跑者響應參賽。（圖／台新女子路跑賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑13日清晨在臺北市政府市民廣場開跑，這場香香路跑吸引萬名女孩參賽。賽事也特別邀請「台灣女兒」林郁婷，巴黎奧運金牌得主，出席為3K賽事鳴槍。作為登上最高運動殿堂的國手，遇上困難、挫折從不放棄，這樣的精神希望推廣給所有馬拉松跑者，沒衝過終點，絕不放棄！

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025台新女子路跑是（AIMS）國際馬拉松暨路跑協會與（WA）認證賽事，亦是（IWRL）國際女子路跑聯盟女性專屬馬拉松賽事之一，吸引超過萬名國內外好手參賽。

最終半程馬拉松組由游雅君以1小時22分鐘23秒摘下后冠，賽後她說，「今天天氣涼爽，自己對成績相當滿意。賽後還有玫瑰花束跟西裝帥哥幫我掛牌，氛圍營造的很浪漫。」而10公里組則由蔡欣諭，以39分49秒率先衝線。

2024年半程馬拉松第100名完賽時間落在1小時54分04秒，而今年台新女子路跑為鼓勵女孩們衝出佳績，特別加入「千金小姐」獎勵計劃，半程馬拉松及10公里組總成績前100名，各別可以獲得1000及500元的激勵獎金。今年半程馬拉松第100名完賽時間為1小時44分31秒，推進將近10分鐘！10公里則推進5分38秒！

台新戰神啦啦隊Taishin Wonders也特別到場為3K組跑者們熱力應援！ 台新金控董事長夫人彭雪芬更是帶領女孩們一起自信奔跑。

AR（adidas runners）是adidas在全球發起的跑步社群，旨在透過app串連世界各地的跑者，讓所有adidas runners可以輕鬆自由的加入每個AR城市發起的活動。賽前推出專屬訓練營，希望能夠協助女孩們⼀起跨出舒適圈，勇敢挑戰⾃⼰，達成完賽的⽬標。

而過去兩年AR TAIPEI和AR HONGKONG在台北馬拉松和香港渣打馬都有密切交流，去年台新女子路跑賽邀請香港跑步教練華進前來擔任配速員，今年賽道配速團則有多達15位香港成員，也有不少香港女跑者飛來參賽。其中10公里組冠軍蔡欣諭就是AR HONGKONG的一員。賽後她說，「賽前沒設定目標，不過起跑後就是跟著第一集團向前跑，拿下冠軍讓我對這次比賽留下深刻回憶！」

2025賽事特別新增3公里寵物組，「毛小孩媽媽們」帶上愛寵一同上場奔跑，增進雙方感情！台新銀行吉祥物Richart現身賽道與眾多小動物互動，為賽事注入更多趣味與溫馨氛圍，跑者與寵物爭相拍照，也成為賽事焦點之一。大會更特別設立「寵物手印」攤位，讓女孩們與自家愛寵保留美好回憶。