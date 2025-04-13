超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

▲湖人詹姆斯連續20季場均25分的神紀錄，本季確定中斷。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

提前確定拿下本季例行賽西區第3名佳績後，已經取得季後賽門票的西區強權洛杉磯湖人，明（14日）例行賽最終戰確定3大主力詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）都確定將休兵。這也代表現年40歲的天王球星詹姆斯，確定已經連續20季個人例行賽場均25分的紀錄，將遭到中斷。

紫金軍團昨日以140比109撂倒西區強敵休士頓火箭，也確定提前鎖定西區例行賽第3種子，將以逸待勞迎接季後賽到來。也因此，明日對上波特蘭拓荒者之戰，湖人包括詹姆斯、唐西奇以及里夫斯等3大主力，都確定將休兵調整。

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但現年40歲的詹皇明日確定缺陣情況下，他個人一項已經延續20個賽季的紀錄也確定遭到中斷，詹姆斯已經連續20個賽季，個人例行賽場均得分都來到25分，上次單季未達此水準已經是2003-04的新人賽季。

詹姆斯目前雖然已經高齡40歲，但本賽季整體表現依舊亮眼，至今例行賽出賽70場，平均可攻下24.4分、7.8籃板、8.2助攻，整體投籃命中率51.3%，三分命中率也有37.6%水準演出。