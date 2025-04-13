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快訊／TPBL職籃又出事　戰神GM怒批：請讓球員安全比賽

▲戰神球團總經理林祐廷（左）賽後怒批，TPBL裁判沒有讓球員在安全的環境比賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲戰神球團總經理林祐廷（左）賽後怒批，直言TPBL裁判沒有讓球員在安全的環境比賽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃13日高雄全家海神作客台北台新戰神之戰，再次出現球隊不滿裁判吹判爭議！戰神球團總經理林祐廷在賽後記者會上高分貝抨擊裁判未善盡保護球員責任，他表示，「希望球員是可以安全比賽的狀態，對手有幾球的動作真的非常危險，我知道我說這些會被罰錢，但如果不幫球員發聲，他們會怎麼想，請讓球員安心打球！」

戰神此戰以20分之差敗給海神，但戰神陣營對於相關裁判吹判無法接受，認為對手海神出現危險性防守動作，此戰攻下全隊最高21分、14籃板的洋將莫爾曼，賽後甚至一度不願離場，還向紀錄台嘗試理論，賽後也因為治療傷勢，未出席記者會。

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戰神GM林祐廷賽後親自出席記者會，他高分貝向聯盟喊話表示，「我知道講這些會被罰，但請給球員安全打球的空間，為什麼球員會這麼生氣，因為有些球真的很危險，但裁判根本沒有透過回放檢視這些動作。」

林祐廷以昨日的比賽為例，「昨天我們的洋將米勒，就因為被肘擊頭部，當下一度失去意識，但裁判完全沒有給對手違反運動精神犯規，而他現在腦震盪無法上場，加上今天王律翔、莫爾曼都被對手的危險動作對待，如果兩場比賽傷了3位球員，我身為GM還不發聲，球員會怎麼想，怎麼會有心要好好打球？」

林祐廷強調，「我們只希望球員能在安全的狀態下打球，我也知道裁判很辛苦，但真的希望能夠保護球員，被罰錢是一回事，但真的請好好的保護球員。」

關鍵字： TPBL台北台新戰神GM林祐廷台籃

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