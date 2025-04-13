快訊／海神攻破和平館　20分痛宰戰神終止3連敗

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃13日上演「雙神對決」，由近期苦吞3連敗的高雄全家海神作客踢館台北台新戰神，目前進入季後賽門票爭奪白熱化階段下，海神展現強烈止敗決心，上半場就建立雙位數領先優勢，最終海神就以96比76大勝，順利終止3連敗。

開賽海神就靠著胡瓏貿、威勝兩名主力鋒線出擊，加上戰神手感「當機」，一度取得12分大幅領先，所幸戰神靠著老經驗的莫爾曼飆進壓哨三分彈止血，但首節打完海神仍以25比16領先。

次節雙方攻守節奏都回到正軌，海神射手于煥亞持續輸出，加上威勝、邱子軒也有所發揮，戰神僅靠手感最火燙的莫爾曼加上主控麥卡倫攜手追分，半場打完海神擴大領先來到51比38。

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進入下半場，戰神整體團隊火力依舊沒有太多起色，海神此節輪到蘇文儒外線頻頻開火，加上戰神失誤問題始終無法改善，威勝底線三分彈命中後，海神一度來到75比56大幅超前，3節打完也以17分之差強壓地主戰神。

末節戰神一度靠著陳文宏、黃聰翰連續三分球，追到11分差，但邱子軒、克雷格連續突破戰神禁區穩住領先差距，戰神最後關頭僅能靠著莫爾曼以及麥卡倫零星單打追分，最終海神就以96比76大勝，順利終止3連敗。

海神此戰以威勝拿下21分、19籃板最佳，邱子軒17分、4籃板、4助攻、4抄截，胡瓏貿15分、7籃板、5助攻。至於戰神方面則以莫爾曼21分、14籃板、2抄截最佳，麥卡倫19分、5籃板、5助攻、3抄截。