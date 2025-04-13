黃鈴娟轟6記三分球砍21分　中華女籃36分宰蒙古挺進亞洲盃會內賽

▲中華女籃在亞洲盃東亞資格賽2連勝，順利挺進會內賽。（圖／Double Pump 女子籃球誌提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華女籃捷報！13日在亞洲盃女籃第2級（B級）東亞區資格賽對上地主蒙古之戰，「台灣隊長」黃鈴娟全場投進6記三分球，進帳全場最高21分帶領下，中華女將們展現強大宰制力，最終以79比43擊潰蒙古，在此次東亞區資格賽兩戰全勝，確定挺進本屆亞洲盃女籃第2級會內賽。

由於上屆亞洲盃創下隊史最差「第8名」成績，因此被降至亞洲盃2級，此次中華女籃從第2級賽事的東亞資格賽出發，與香港、蒙古交手，希望搶下東亞區唯一的會內賽門票。

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▲中華女籃隊長黃鈴娟此戰轟下21分領軍奪勝。（圖／Double Pump 女子籃球誌提供）

中華女籃首戰就展現強大氣勢，以92比47大勝香港，至於地主蒙古也在昨日以65比57擊敗香港，因此兩隊今日交手，都希望拿下2連勝順利晉級。

此戰開賽中華隊就火力全開，首節靠著隊長黃鈴娟投進4顆三分球拉開差距，前3節打完就取得30分領先，最終就以36分之差贏球，資格賽兩戰全勝，順利挺進亞洲盃會內賽。

中華隊此戰以黃鈴娟投進6顆三分球貢獻21分最佳，長人蕭豫玟13分、7籃板，至於林文佑則有10分、3抄截、1阻攻。

▲中華女籃20歲長人蕭豫玟連兩戰表現出色。（圖／Double Pump 女子籃球誌提供）