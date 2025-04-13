「裁判改去SBL吹」言論被罰5萬　費雪：盼為台籃帶來正向改變

▲海神總教練費雪。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

日前因為賽後質疑裁判吹判尺度，甚至說出應該將執法能力不佳裁判「下放」SBL聯賽，高雄全家海神總教練費雪此番言論一出，引發中華籃協高分貝駁斥，後續效應也引發討論。對此，費雪13日賽後被問及此事時強調，「如果我被罰了5萬元，能夠幫助台灣籃球有一些正向改變，那這也是很棒的事。」

海神主帥費雪的「裁判下放SBL論」，引發籃協高度不滿，隔日聲明甚至喊話不容外界曲解侮辱，甚至表態，針對特定外籍人士之不當言行，將作為未來是否協助出具工作證推薦函之參考依據 。

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今日率隊以20分之差擊敗戰神，順利終止3連敗後，費雪賽後再度被問及此事時則強調，「「我的言論已經說出去，該表達就是要表達，如果任何人或單位有任何意見，都歡迎和我討論，這些言論都是有背後意義的，我是一個很成熟的教練，不是剛接觸籃球教職，如果要讓大家越來越喜歡台灣籃球，就必須有些正面的改變。」

費雪甚至舉例，半杯的水在桌上，你看到的是只剩半杯，或是我還有半杯水可以喝，這是一體兩面的事。他強調，「如果我被罰了5萬元，能夠帶來一些正面的改變，那也是很棒的事。」

▲海神順利終止3連敗，稍稍穩住例行賽第3名席次。（圖／TPBL職籃提供）