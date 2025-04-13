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15投0中！林書豪自認生涯最慘一役　大讚林信寬防守「200分」

▲新北國王林書豪、桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、克羅馬。（圖／TPBL職籃提供）

▲新北國王林書豪單場15投0中，賽後自認是生涯投籃狀況最糟一役。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王明星主控林書豪13日寫下慘澹表現，全場15投0中僅靠罰球拿下3分，賽後「豪神」直言此戰是自己籃球生涯至今，以投籃狀況來看最糟糕的一戰，但林書豪也不忘肯定對手桃園台啤永豐雲豹「金牌狀元」林信寬，直言他的防守表現可以打200分。

昨日賽前因背部不適緊急休兵，林書豪今日主場迎戰雲豹回歸先發，但整體狀況卻是相當低迷，全場15投0中，包含三分球9次出手全數落空，最終僅靠罰球拿下3分，國王全場僅拿68分，最終以19分之差慘敗，8連勝也遭雲豹斬斷。

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賽後林書豪表示，「這應該是我籃球生涯至今，以投籃表現來看最不好的一戰，但我不會低頭，我沒有放棄進攻跟防守。」

林書豪表示，「今天就是沒有把握住機會，但我還是繼續投，繼續相信我自己，只是今天沒投進，希望下一場可以進球。」

對於今天林信寬對於自己的防守，林書豪則強調，「他的表現200分，防得非常好，他是非常好的球員，攻守都能幫助球隊，今天表現特別棒。」

林書豪本賽季平均能繳出18.5分、5.6籃板、5.7助攻、1.7抄截，也是本季TPBL職籃「年度MVP」的最大熱門人選。

▲桃園台啤永豐雲豹林信寬。（圖／TPBL職籃提供）

▲林信寬防守獲得林書豪盛讚，稱他有200分表現。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林書豪林信寬新北國王台啤雲豹台籃TPBL

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