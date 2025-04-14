PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

▲鋼鐵人即便有本季超級洋將艾賽亞，依舊寫下2勝22敗聯盟史上最慘戰績。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃2024-25賽季例行賽，13日進行最終「封關戰」，地主高雄鋼鐵人最終以83比101慘敗給台北富邦勇士。鋼鐵人全季以「2勝22敗」作收，勝率僅有8％，甚至不到一成。鋼鐵人也寫下PLG職籃史上單季最慘戰績、勝率，創隊至今4季仍未嘗到季後賽滋味。

鋼鐵人本季面臨陣容大換血，雖然雙洋將艾賽亞、喬迪展現強大主宰力，但本土陣容明顯過於年輕，在實力、經驗上，都和聯盟其餘3隊有不小落差，也讓球隊開季就一路呈現墊底，甚至一度苦吞12連敗。

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最終鋼鐵人在全季24場例行賽僅拿2勝，勝率僅有8％，改寫兩項聯盟原先由領航猿所寫下，單季7勝22敗、勝率24%的聯盟單季最少勝、最低勝率紀錄。

攤開本季鋼鐵人團隊攻守數據，艾賽亞以場均32.8分拿下聯盟「年度得分王」，喬迪的場均17籃板、1.7抄截、2.5阻攻，更一舉拿下聯盟年度籃板王、年度抄截王、年度阻攻王3項大獎。

但本土球員方面，僅有陳范柏彥拿下13.1分、3.1籃板較為出色，其餘包括洋將、本土球員整體表現並無太大亮點，甚至就連上季聯盟新人王、年度防守第一隊成員丹尼爾，本季都因傷僅有5場出賽，也讓本來就先天體質不佳的鋼鐵人球員戰力缺口更是雪上加霜。

在創隊連續4季都無緣PLG職籃季後賽情況下，鋼鐵人本賽季告終後的下一步，也格外引人關注。總教練邱大宗也喊話，鋼鐵人的未來，希望艾賽亞、喬迪能夠回歸，因為他們都是配合度很高的洋將。

▲鋼鐵人總教練邱大宗。（圖／PLG提供）