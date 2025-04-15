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新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

▲台裔女籃明星後衛陳凱玲，今日在WNBA女籃新人選秀會上風光獲選。（圖／達志影像／美聯社）

▲台裔女籃明星後衛陳凱玲，今日在WNBA女籃新人選秀會上風光獲選。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台裔籃球之光！日前才剛剛幫助康乃狄克大學女籃，拿下NCAA校史第12冠的台裔後衛陳凱玲（Kaitlyn Chen），在稍早登場的WNBA女籃新人選秀會上，在第3輪第5順位被剛剛成軍的金州女武神選中，寫下台裔球員在WNBA選秀首度中選先例。由於女武神與NBA金州勇士隸屬同一位老闆，陳凱玲也可說成為勇士球星柯瑞（Stephen Curry）同體系師妹。

頂著康大體育管理碩士高學位，加上剛剛奪下NCAA女籃冠軍殊榮氣勢，陳凱玲在今日的WNBA新人選秀會上，於第3輪第5順位被擴編新軍女武神所挑中，而她的另外兩名隊友同樣獲得青睞中選，其中布克爾絲（Paige Bueckers）更以選秀狀元身份加入達拉斯飛馬，葛瑞芬（Aubrey Griffin）則是在第3輪第12順位被明尼蘇達山貓所選中。

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康乃狄克大學本次3人投入WNBA選秀並全數中選，也可說是本屆選秀會最大贏家，此次選秀會共計有38位好手獲選，將有機會站上WNBA舞台。

身高175公分的陳凱玲主打雙能衛，過去就是常春藤名校普林斯頓女籃主將，也曾兩度拿下常春藤聯盟年度第1隊。在本季開打前，陳凱玲轉學至康大，並在上周的NCAA女籃冠軍賽，如願捧起大學生涯首冠，如今又再度獲得WNBA選秀青睞，未來是否有機會返台代表中華女籃出征國際賽，也將值得關注。

▲台裔女籃明星後衛陳凱玲，今日在WNBA女籃新人選秀會上風光獲選。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳凱玲日前才剛剛幫助康乃狄克大學奪下本季NCAA女籃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 陳凱玲WNBA金州女武神女籃

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