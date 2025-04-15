連季後賽都打不進的太陽開除主帥　下一步傳將交易杜蘭特、畢爾

▲太陽傳出休賽季將會嘗試交易杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季對於鳳凰城太陽來說，無疑是失敗的一季，球隊頂著龐大團隊薪資，最終卻無緣季後賽甚至附加賽，黯然結束賽季。而這樣的慘澹結果也讓球隊管理層相當不滿，15日宣布正式開除總教練布登霍澤（Mike Budenholzer），另外根據《ESPN》報導指出，太陽下一步就將在休賽季嘗試交易杜蘭特（Kevin Durant）以及畢爾（Bradley Beal）兩大球星。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽在休賽季將會開始聆聽各隊報價，嘗試交易陣中王牌球星杜蘭特。本季「交易大限」，太陽原本已經要將杜蘭特送回金州勇士，但他本人親自否決了此項交易，並希望在太陽拚完整個賽季，因此最終交易作罷。

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至於另一名主力砍將畢爾，過往他的交易傳聞更是從未停過，不過礙於合約中「霸王條款」，畢爾在握有交易否決權情況下，交易彈性明顯降低不少，不過太陽在本季面臨戰績重挫情況下，畢爾未來被交易可能性可說越來越高。

太陽本季僅繳出36勝46敗，整體排名為西區第11位，杜蘭特本季場均可繳出26.6分、6籃板、4.2助攻、1.2阻攻，畢爾則是場均17分、3.3籃板、3.7助攻、1.1抄截。

▲太陽總教練布登霍澤已經正式遭到球團開除。（圖／達志影像／美聯社）