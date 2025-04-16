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NBA附加賽開打竟成一面倒　魔術25分痛宰老鷹挺進季後賽

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季NBA「附加賽」於台灣時間16日正式點燃戰火，首戰由東區排名第7位的奧蘭多魔術主場迎戰排名東區第8位的亞特蘭大老鷹。老鷹即便在第3節尾聲一度追到3分差距，但魔術展現團隊豐沛火力，安東尼（Cole Anthony）扮演板凳暴徒攻下全隊最高26分、5助攻，魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）也有17分、9籃板、7助攻，最終魔術以120比95大勝，確定拿下東區第7種子挺進季後賽。

▲魔術班凱羅、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術一哥班凱羅領軍在附加賽脫穎而出，正式進軍季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

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NBA近年來採取「附加賽」制度，東、西區第7名、第8名率先交手，勝隊以第7種子晉級季後賽，敗隊則還有「復活」機會，將和該區第9名、第10名交手的勝隊再進行對決，脫穎而出的隊伍，將獲得第8種子的季後賽最後門票。

今日率先登場的魔術vs.老鷹之戰，開賽魔術就給足老鷹下馬威，團隊火力打出一波32比17的大幅領先，但老鷹靠著「鷹王」楊恩（Trae Young）領軍追分，在第3節末段打出一波21比10攻勢，一度追近到僅3分差。

不過末節魔術上緊發條，團隊火力大爆發，單節轟下驚人的41分奠定勝果，最終就以25分之差揚長而去，魔術贏球後也確定拿下東區季後賽第7種子，將對上第2種子的衛冕軍波士頓塞爾提克。

魔術此戰共5人得分達雙位數，安東尼替補攻下全隊最高26分外帶3籃板、5助攻，卡特（Wendell Carter Jr.）19分、7籃板，班凱羅17分、9籃板、7助攻。

至於附加賽還有最後一線生機的老鷹方面，楊恩轟下全場最高28分外帶6助攻，本季拿下「年度抄截王」表現大躍進的丹尼爾斯（Dyson Daniels）則有7分、12籃板、7助攻。

▲魔術班凱羅、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩雖砍下28分，球隊卻在附加賽首戰慘敗收場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA附加賽魔術老鷹安東尼班凱羅楊恩

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