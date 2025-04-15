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快訊／打趴南韓金娜英　鄭怡靜直落四桌球世界盃首戰告捷

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲鄭怡靜桌球世界盃小組賽首戰，直落四撂倒對手取勝 。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2025年ITTF桌球世界盃15日持續有中華隊好手出賽，目前世界排名第11位的女子單打好手鄭怡靜在小組賽交手世界排名第32位的金娜英。鄭怡靜展現大將之風，開局就保持強攻主動性，雖然一度遭對手進逼，但緊要關頭都能順利化解，最終鄭怡靜就以11比9、11比9、11比7、11比9，直落四搶下小組賽首勝。

首局鄭怡靜穩紮穩打11比9順利拿下，第2局鄭怡靜依舊掌握主動權，11比9收下此局。第3局金娜英率先取得領先優勢，但鄭怡靜後來居上再度超前，雙方隨後一路僵持，但鄭怡靜仍11比7順利搶下此局，取得總局數「聽牌」優勢。

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關鍵第4局，鄭怡靜開局就火力全開，以4比1壓制金娜英，但金娜英此時連趕3分追平，雙方一路僵持來到7比7情況下，金娜英搶下關鍵領先分，也逼使鄭怡靜喊出暫停。但暫停過後鄭怡靜找回節奏，11比9逆轉拿下此局，直落四拿下勝利。

本次2025年ITTF桌球世界盃將有男子組、女子組各48位好手出賽，首階段分組預賽分成16組，每組3位選手進行單循環，每場比賽必須打滿4局，取得分組第1選手，將晉級第2階段的16強淘汰賽，16強淘汰賽則將採取7局4勝制。

鄭怡靜拿下此戰勝利後，接下來將交手泰國女將莎薇塔布特，兩人生涯8次交手，鄭怡靜取得7勝1負的絕對優勢，鄭怡靜只要拿下勝利，就將挺進女單16強行列。

關鍵字： 鄭怡靜桌球世界盃2025年ITTF桌球世界盃

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