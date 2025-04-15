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快訊／32分鐘直落4撂倒對手　林昀儒桌球世界盃小組賽旗開得勝

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒桌球世界盃小組賽直落4旗開得勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025年ITTF桌球世界盃15日持續小組賽熱戰，台灣一哥「沉默殺手」林昀儒在小組賽首戰，交手地主澳門選手陳梓賢，小林同學強勢出擊，最終以11比1、11比4、11比6、11比7，僅花32分鐘就撂倒對手，強勢拿下小組賽首戰勝利。

11日就前進澳門備戰此次ITTF桌球世界盃，林昀儒小組賽首戰交手地主陳梓賢，林昀儒展現強大實力，11比1、11比4、11比6、11比7連下4局，最終僅用32分鐘就順利搶下男單小組賽首勝。

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本次2025年ITTF桌球世界盃將有男子組、女子組各48位好手出賽，首階段分組預賽分成16組，每組3位選手進行單循環，每場比賽必須打滿4局，取得分組第1選手，將晉級第2階段的16強淘汰賽，16強淘汰賽則將採取7局4勝制。

目前世界男單排名第15位的林昀儒，在首戰強勢過關後，接下來的對手將是世界排名第23位的德國老將奧恰洛夫，力拚小組賽第1名出線。過去林昀儒和奧恰洛夫生涯交手，小林同學以6勝3負壓制對手，明天只要贏球，林昀儒就將搶下本屆世界盃男單16強門票。

關鍵字： 林昀儒小林同學沈默殺手桌球ITTF桌球世界盃

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