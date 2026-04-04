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ABS對中職更好！邦力多力挺引進　大讚曾峻岳燈光秀像大聯盟

▲▼邦力多。（圖／記者楊舒帆攝）

▲邦力多。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將洋投邦力多近日談到中職可能導入ABS（自動好球帶系統）議題時表達高度支持，他直言，「當然希望引進！」認為這不只是對個人有利，更能提升整體聯盟水準，讓比賽更接近大聯盟等級。

邦力多過去曾在小聯盟及韓職體驗過ABS系統，小聯盟是挑戰制，韓職則是全面以ABS進行判決，他表示無論是美國或韓國版本差異不大，「我很喜歡ABS，已經在這樣的環境打球很長一段時間。」他強調，ABS不只對投手或打者有利，而是對整個聯盟都有幫助，「對大家都是好事。」

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談到目前中職仍採傳統好球帶判決，邦力多態度務實，「這不是我能控制的，我只專注在自己的比賽計畫。」他表示會把注意力放在投球執行面，盡量不受外在因素影響。

此外，對於新莊主場氛圍，邦力多印象深刻，「氣氛非常好，球迷很大聲，這對球隊來說很重要。」他也特別提到終結者曾峻岳的登場燈光秀，「真的很瘋狂，像大聯盟一樣，非常特別，他值得這樣的舞台。」

邦力多也分享來台適應狀況，坦言目前仍在熟悉聯盟與環境，「最需要適應的是天氣，真的太熱了。」他笑說自己對食物較挑剔，目前最喜歡的是炒飯，但未來也希望能逐漸適應台灣生活，持續調整身體狀態迎接球季挑戰。

關鍵字： 中職ABS系統邦力多富邦悍將新莊球場

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