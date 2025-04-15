本季代表作18分9籃板3助攻　勇士張鎮衙奪PLG職籃單周MVP

▲勇士張鎮衙例行賽最終戰砍下18分，獲選PLG單周最佳球員。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃2024-25賽季例行賽上周告一段落，在「封關戰」台北富邦勇士對上高雄鋼鐵人之戰，本季轉戰加盟勇士的前「選秀狀元」張鎮衙打出賽季個人代表作，全場攻下本季新高18分及生涯新高9籃板，另傳出3助攻，精彩表現也獲選為聯盟第25周單周最佳球員。

身為2022年PLG職籃選秀狀元，身高195公分的張鎮衙在效力桃園璞園領航猿兩季後，本季決定轉戰勇士陣營效力，不過賽季開打後並未獲得重用，賽季平均僅有3.4分、1.2籃板貢獻。

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不過上周例行賽最終戰，張鎮衙把握勇士多名主力陣容休兵機會，在面對鋼鐵人之戰表現大殺四方，除了拿手三分外線外，幾次精彩強勢切入也令人印象深刻，最終砍下全隊次高，也是本季個人新高18分，還抓下生涯新高9籃板，幫助勇士季末以5連勝作收，將迎接季後賽到來。

張鎮衙的出色表現，也讓他獲得聯盟第25周單周最佳球員殊榮，接下來PLG職籃季後賽首輪將於24日點燃戰火，首輪將由以15勝9敗拿下例行賽第2名的勇士，交手13勝11敗排名例行賽第3位的台南台鋼獵鷹，兩隊將進行5戰3勝對決，爭取晉級年度總冠軍賽資格。