台南長榮大學主辦全大運　27日起中華亞、奧運國手奮戰出擊

▲114年全大運在台南。（圖／長榮大學114全大運執辦提供）

記者杜奕君／綜合報導

114年全國大專校院運動會將於4月27日在長榮大學田徑場開幕，主辦單位15日舉行全國記者會，教育部體育署鄭世忠署長及長榮大學李泳龍校長親自出席，首度公開發表由「台灣尚勇」應援曲製作團隊打造的主題曲〈挑戰巔峰競在手中〉，象徵青春與活力的吉祥物「Lucius（路修斯）」與職棒球星林安可共同登台，邀請全台運動迷，一起為全大運選手加油。

鄭世忠署長表示，「全大運是教育部推動體育教育的重要運動賽事，也是競技運動新秀崛起的舞臺。我國近年在奧運、亞運及世大運屢創佳續，大專運動員扮演舉足輕重的角色，全大運更是檢視運動員訓練成果與參賽實力的場域。」

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▲中華職棒人氣球星統一獅林安可，今日也為全大運站台。（圖／長榮大學114全大運執辦提供）

今年全大運以「挑戰巔峰，競在手中」為主題，傳遞對年輕世代的期待，希望大專運動員們勇敢挑戰、突破自我，在競賽中學會堅持與成長。此外，目前正在緊鑼密鼓籌備掛牌的運動部，預計今年8月成立後，將可投入更多資源於運動教育，朝向「競技運動全民化」方向前進。

本屆全大運於4月27日至5月2日展開為期6天正式賽事，全臺共有145校9911 名運動員參加，包括我國參加 2024巴黎奧運的12位選手也都報名參賽，田徑林昱堂，競技體操丁華恬、蕭佑然，游泳王冠閎、王星皓，桌球林昀儒、高承睿、陳思羽，跆拳道蘇柏亞，射箭湯智鈞、拳擊甘家葳、舉重方莞靈都在名單中。

李泳龍校長表示，長榮大學以最用心的態度籌辦114年全大運，希望每位選手都能在賽場上全力發揮，讓全台看見大專運動員的努力與成就。全大運不只是競技舞台，更是一場青春與榮耀的盛典，邀請全台民眾共同投入這場熱血盛會，見證選手挑戰自我、綻放光芒的榮耀時刻。

為強化賽會應援氛圍，特別邀請「台灣尚勇」創作團隊金鐘獎音樂人吳坤龍老師與灰姑娘音樂製作團隊，共同打造全大運專屬主題曲〈挑戰巔峰 競在手中〉，並於記者會現場首度播放。歌曲旋律朗朗上口、節奏輕快熱血，融合挑戰巔峰 競在手中」、「勇敢追夢 立志成功」等口號，傳遞青春熱情與團本精神，激勵選手士氣。副歌「用汗水點亮星空，照亮我年輕的夢」更唱出選手們在場上的拼搏與感動，讓現場氣氛沸騰。

全大運賽事計有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及橄欖球等21種競賽種類。

▲體育署長鄭世忠。（圖／長榮大學114全大運執辦提供）