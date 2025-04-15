確定了！因「場地塌陷」延期　HVL高中排球決賽改至24日屏東開打

▲HVL高中排球聯賽日前爆發場地塌陷問題，導致決賽延期舉辦。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

原訂於4月11日至13日在彰化縣立體育館舉行的113學年度高中排球聯賽甲級決賽，在比賽進入第2天時，卻無預警宣布因「場地塌陷」延期，在高中體總進行相關協調後，決議將賽事延至4月24日至4月25日於屏東縣立體育館舉辦。

HVL高中排球聯賽甲級決賽在4月11日的首日賽程結束後，發現場地出現凹陷疑慮，並於當晚進行補強，但12日上午進行安全性評估，認定仍有安全疑慮，為維護參賽學生安全，決議將賽事延期舉辦。

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經高中體總盤點全國場館、轉播及各單位可配合之條件，提出3個方案，召集決賽12支參賽隊伍進行說明，請各校代表評估各方案之利弊後，以多數隊伍選擇之方案，決定延賽之日期及地點。

最終在配合「114 學年度中等以上學校成 績優良學生升學輔導甄審甄試」網路報名截止5月2日之前提下，決議將賽事 延至4月24日至4月25日於屏東縣立體育館舉辦。

參賽學校於會中提出盼能有適應場地之機會，高中體總於會後盡力協調場館檔期，亦確認參賽球隊得於4月23日適應場地。參賽學校因延賽所衍生之交通及住宿額外費用，將由高中體總彙整後向教育部體育署申請全額補助。