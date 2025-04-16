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獵鷹揮軍PLG季後賽　「REDEFINE」整裝再出發

▲獵鷹公布季後賽主視覺與口號「REDEFINE」。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲獵鷹公布季後賽主視覺與口號「REDEFINE」。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹本賽季成功挺進季後賽，球團16日正式公布季後賽主視覺與口號「REDEFINE」，象徵球隊揮別過往低潮，全面整裝再出發，以嶄新姿態挑戰更高榮耀。

本季初，獵鷹以「REBORN」為主題，宣示浴火重生、重啟戰力的決心；而季後賽口號「REDEFINE」，則代表球隊打破既有框架、重塑自我定位的堅定意志與行動力。

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從南台灣出發，獵鷹承載著這片土地的驕傲與球迷的熱情，不再只是勝利的追逐者，更是歷史的創造者。 此外，球團更喊出「READY FIGHT！RULE THE NORTH！」的戰鬥誓言，向所有南台灣球迷發出熱情號召，誠摯邀請鷹援軍進場力挺，與球隊並肩作戰，為南部榮耀而戰！

此次主視覺設計以「破壞重建」為概念，呈現球隊從混沌中重塑自我、再度高飛的意象。獵鷹掙脫束縛、破繭而出，象徵歷經重重挑戰與磨練後，已具備直指高空的實力與信心。秉持冒險家的精神，獵鷹持續深耕「大南方」領域，努力實踐對籃球的熱情與理想，期盼與所有熱愛籃球的球迷一同展翅飛翔，實現心中願景。

季後賽將採五戰三勝制，台鋼獵鷹將對戰臺北富邦勇士。系列賽首戰與第二戰將於4月24日、25日於勇士主場開打，4月27日系列賽將回到獵鷹主場「高雄鳳山體育館」進行第三戰。若戰局持續，第四戰預定於4月28日同樣在鳳山進行，第五戰則將於4月30日回到台北，展開最終對決。

關鍵字： PLG季後賽獵鷹台籃

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