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快訊／發高燒的莫爾曼爆發砍30分　戰神賞龍頭國王本季首度2連敗

▲戰神莫爾曼、雷蒙恩、許皓程，國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神莫爾曼飆出賽季新高30分外帶15籃板，領軍拿下本季最終主場例行賽勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

連同今天（16日）在內僅剩下例行賽4場比賽，對於爭取季後賽資格已經無退路的台北台新戰神，今日主場對上例行賽龍頭新北國王，靠著賽前發高燒的莫爾曼砍下賽季新高30分外帶15籃板，幫助戰神最終以107比83贏球，也賞給龍頭國王本季首度2連敗，至於戰神則和桃園台啤永豐雲豹沒有勝差，同時並列第5位。

此戰開賽戰神就靠莫爾曼頻頻搶攻，雖然國王也利用對手犯規過多不斷站上罰球線，但首節打完戰神仍以26比24微幅領先。

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次節戰神仍靠洋將攻城掠地，主控麥卡倫與禁區大將艾力克不斷搶分，半場打完戰神仍以48比42領先。

下半場開打後，戰神莫爾曼再度遠投近切無往不利，在他投進壓哨三分彈，單節進帳13分帶動下，戰神73比65持續領先。

▲戰神莫爾曼、雷蒙恩、許皓程，國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王與林書豪本季首嚐2連敗滋味。（圖／TPBL職籃提供）

末節戰神持續強攻，雷蒙恩、莫爾曼都有所建樹，但終場前6分44秒，戰神張耕淯防守造成膝蓋傷勢，出動擔架緊急送醫，隨後戰神丁聖儒兩罰俱中，此時球隊手握15分的雙位數領先。

戰神攻勢不斷，艾力克禁區單打得手，讓領先來到88比71之多，隨後戰神更是拉開26分大幅領先，國王已經撤下林書豪在內的多名主力，最終戰神也搶下關鍵勝利，並且賞給國王本季首度2連敗。

全場戰神以莫爾曼砍進6顆三分球，轟下本季新高30分外帶15籃板、2抄截最佳，雷蒙恩20分、2助攻、4抄截，艾力克17分、14籃板，麥卡倫18分、8籃板、10助攻、3抄截。

國王方面，林書豪此戰手感回溫拿下17分、3籃、5助攻、4抄截，沃許本15分、11籃板、3阻攻，曼尼高14分、12籃板、4助攻、3抄截。

▲戰神莫爾曼、雷蒙恩、許皓程，國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神雷蒙恩此戰拿下20分、2助攻、4抄截。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL戰神莫爾曼雷蒙恩林書豪國王台籃

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