兩聯盟最強一票看到底　領航猿、國王啦啦隊限定夢幻合體

▲BCL賽事「王猿做伙」，領航猿、國王啦啦隊大合體。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

亞洲籃球冠軍聯賽 (Basketball Champions League Asia-East) 小組賽如火如荼進行中，領航猿憑藉本土堅強實力於客場取得2連勝佳績，本次賽事攜手新北國王以新莊體育館作為共同主場，即將在4月26、27及29日陸續迎戰印尼、馬來西亞及蒙古等隊伍，號召球迷進場為台灣籃球加油。

此外，除了場上精彩的賽事較勁，王猿做伙合作推出主場豐富活動，兩聯盟最強隊伍將舉辦啦啦隊及球員見面會，Pilots Crew甜美空姐「孟潔、游游、牙牙、油米、依沛、Zi」以及New Taipei Queens最辣女孩「Amber、喬喬、Sunny、小文、小綠、Vivian、逸霏、廷廷」兩隊吸睛「嬌」點將在27日賽前一起互動同樂。

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29日也將舉辦「王猿」球員見面會，兩隊球員首度同台一起現身，歡迎球迷把握這次難得機會，敬請鎖定兩隊官方社群公布！

▲BCL賽事「王猿做伙」。（圖／領航猿提供）



領航猿在本屆BCL ASIA-EAST小組賽表現亮眼，先後擊敗馬來西亞森美蘭金群利金鹿和印尼聯賽冠軍雅加達明燈，目前豪取二連勝，將於主場陸續對戰印尼、馬來西亞與蒙古，場場至關重要。

29日領航猿將首次與蒙古比謝爾特金屬交手，該如何限制曾在單場拿下38分9籃板8助攻的洋將衛斯理(Byron Wesley)，將考驗教練團的智慧與球員執行力；主力控衛白曜誠也表示，「面對陌生強敵倍感期待，能與來自不同國家的球員交手，是絕佳學習機會，期待能在主場球迷助威下取得3連勝，奠定晉級4強的優勢。」

4月6日於BCL印尼站客場，領航猿全隊展現完美默契，全場共傳出29次助攻，防守端更有效壓制對手攻勢；洋將伯朗更以精湛的三分投射拿下24分，成為團隊得分重心。主場比賽，他將再度肩負重任，帶領球隊繼續前進，球隊流暢的攻防節奏更將成為主場致勝關鍵。

▲領航猿一哥盧峻翔。（圖／領航猿提供）