金娟婷、金佳珢領銜　雲豹主題周4大韓流啦啦隊金釵報到

▲台啤永豐雲豹主題周邀請金娟婷、李珠熙、金佳珢、金眞娥等4位南韓人氣啦啦隊成員助陣。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹4月主場賽事不間斷，將在4月19、20日於主場分別與新竹御嵿攻城獅、高雄全家海神交手，球團與永豐銀行攜手推出「打詐最永，豐行國際」主題周，更特別邀請四位韓國職棒KBO人氣啦啦隊，「韓國四大隊長」之一的金娟婷(韓華鷹)、李珠熙(NC恐龍)以及在台擁有極高討論度的金佳珢(NC恐龍)、金眞娥(KT巫師)，將在桃園巨蛋首度與大家相見，並帶來魅力豹表的開場表演。

本次永豐銀行主題週兩天分別舉辦不同的限定活動，4月19號的週六賽事將聚焦在「打詐」主題，當天設置四大環廊攤位「輪盤轉轉樂」、「防詐先豐一起來」、「打擊詐騙，有永挺你」、「DAWHO防詐守衛戰」，並額外推出LINE集點活動增加趣味性，完成各攤位指定任務即可獲得「LINE集點卡」1點，活動當日只要集滿4點就享有「小蜜豐不鏽鋼冰塊」、「Be the One資料夾」、「Be the One票卡夾」、「台啤永豐雲豹手機支架/磁鐵」等多樣好禮自由選。



週日賽事則以「國際」為主題，除延續「輪盤轉轉樂」外，另有三大限定攤位「我是投資知識王」、「海外消費幣倍享回饋」、「DAWHO多幣好好玩」，主題週各項攤位互動遊戲皆融入永豐銀行宣導反詐以及國際布局元素，而四位韓國職棒KBO人氣啦啦隊週末也將於永豐活動攤位與豹迷互動，期盼透過寓教於樂的活動方式讓大家了解多樣化的金融知識，展現永豐銀行作為「打詐先鋒」以及積極接軌「國際」的決心。

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主題週兩天中場遊戲將舉辦「LOGO SHOT中場投籃挑戰」，優勝者將可獲得由永豐銀行提供的價值8萬元「台灣－洛杉磯雙人來回機票」，歡迎大小豹迷進場「永」敢挑戰，把「豐」厚獎品帶回家。



