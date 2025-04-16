運動雲

>

金娟婷、金佳珢領銜　雲豹主題周4大韓流啦啦隊金釵報到

▲台啤永豐雲豹主題周邀請金娟婷、李珠熙、金佳珢、金眞娥等4位南韓人氣啦啦隊成員助陣。（圖／雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹主題周邀請金娟婷、李珠熙、金佳珢、金眞娥等4位南韓人氣啦啦隊成員助陣。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹4月主場賽事不間斷，將在4月19、20日於主場分別與新竹御嵿攻城獅、高雄全家海神交手，球團與永豐銀行攜手推出「打詐最永，豐行國際」主題周，更特別邀請四位韓國職棒KBO人氣啦啦隊，「韓國四大隊長」之一的金娟婷(韓華鷹)、李珠熙(NC恐龍)以及在台擁有極高討論度的金佳珢(NC恐龍)、金眞娥(KT巫師)，將在桃園巨蛋首度與大家相見，並帶來魅力豹表的開場表演。

本次永豐銀行主題週兩天分別舉辦不同的限定活動，4月19號的週六賽事將聚焦在「打詐」主題，當天設置四大環廊攤位「輪盤轉轉樂」、「防詐先豐一起來」、「打擊詐騙，有永挺你」、「DAWHO防詐守衛戰」，並額外推出LINE集點活動增加趣味性，完成各攤位指定任務即可獲得「LINE集點卡」1點，活動當日只要集滿4點就享有「小蜜豐不鏽鋼冰塊」、「Be the One資料夾」、「Be the One票卡夾」、「台啤永豐雲豹手機支架/磁鐵」等多樣好禮自由選。

週日賽事則以「國際」為主題，除延續「輪盤轉轉樂」外，另有三大限定攤位「我是投資知識王」、「海外消費幣倍享回饋」、「DAWHO多幣好好玩」，主題週各項攤位互動遊戲皆融入永豐銀行宣導反詐以及國際布局元素，而四位韓國職棒KBO人氣啦啦隊週末也將於永豐活動攤位與豹迷互動，期盼透過寓教於樂的活動方式讓大家了解多樣化的金融知識，展現永豐銀行作為「打詐先鋒」以及積極接軌「國際」的決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主題週兩天中場遊戲將舉辦「LOGO SHOT中場投籃挑戰」，優勝者將可獲得由永豐銀行提供的價值8萬元「台灣－洛杉磯雙人來回機票」，歡迎大小豹迷進場「永」敢挑戰，把「豐」厚獎品帶回家。

▲台啤永豐雲豹主題周邀請金娟婷、李珠熙、金佳珢、金眞娥等4位南韓人氣啦啦隊成員助陣。（圖／雲豹提供）
 

關鍵字： 金娟婷金佳珢李珠熙金眞娥雲豹啦啦隊主題周TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

獵鷹揮軍PLG季後賽　「REDEFINE」整裝再出發

獵鷹揮軍PLG季後賽　「REDEFINE」整裝再出發

整季2勝的鋼鐵人　艾賽亞、喬迪卻包辦PLG年度5大數據獎項

整季2勝的鋼鐵人　艾賽亞、喬迪卻包辦PLG年度5大數據獎項

卡總別氣！　陳建州預告PLG冠軍賽將有最新賽程版本

卡總別氣！　陳建州預告PLG冠軍賽將有最新賽程版本

NBA附加賽開打竟成一面倒　魔術25分痛宰老鷹挺進季後賽

NBA附加賽開打竟成一面倒　魔術25分痛宰老鷹挺進季後賽

確定了！因「場地塌陷」延期　HVL高中排球決賽改至24日屏東開打

確定了！因「場地塌陷」延期　HVL高中排球決賽改至24日屏東開打

快訊／打趴南韓金娜英　鄭怡靜直落四桌球世界盃首戰告捷

快訊／打趴南韓金娜英　鄭怡靜直落四桌球世界盃首戰告捷

台南長榮大學主辦全大運　27日起中華亞、奧運國手奮戰出擊

台南長榮大學主辦全大運　27日起中華亞、奧運國手奮戰出擊

本季代表作18分9籃板3助攻　勇士張鎮衙奪PLG職籃單周MVP

本季代表作18分9籃板3助攻　勇士張鎮衙奪PLG職籃單周MVP

快訊／32分鐘直落4撂倒對手　林昀儒桌球世界盃小組賽旗開得勝

快訊／32分鐘直落4撂倒對手　林昀儒桌球世界盃小組賽旗開得勝

新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

熱門新聞

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇4安！扛431英尺超大號三分砲

2柯瑞帶傷連砍關鍵三分　勇士挺進季後賽

3專家預測WBC美國隊豪華陣容

4大谷穿42出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

5日媒預測WBC最強美國隊！

最新新聞

1徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬初登板

2兩聯盟王猿做伙　BCL聯賽啦啦隊合體

3廖健富、梁家榮開季低迷　古久保擔心

4廖健富狀況沒不好　曾豪駒發現「擊球點」課題

5葉總看徐若熙本季初登板　王維中下週回輪值

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366