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拳后林郁婷回母校助陣　文化大學誓師出征全大運

▲文化大學285人代表團誓師出征全大運，拳后林郁婷回家助陣。（圖／文化大學提供）

▲文化大學285人代表團誓師出征全大運，拳后林郁婷回家助陣。（圖／文化大學提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

中國文化大學運動代表團共285人，即將征戰114年全國大專校院運動會，並於4月17日中午在體育館二樓舉行誓師大會。台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷與曾自強教練，以校友、教職及教練身份回到母校，為學弟妹加油打氣。文化大學已率先在划船項目摘下3金1銀2銅，氣勢如虹，校長王子奇勉勵選手再接再厲，「文化一定勝」不只是口號，更是文化人為榮譽而戰的堅定信念！

今年全大運將於4月27日至5月2日登場， 由長榮大學主辦 。文化大學代表團由38位教練與247位選手組成，蓄勢待發，展現文大選手無懼挑戰、奮力一搏的運動精神。

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值得一提的是，本屆大會划船項目已率先開賽，文化大學代表隊表現亮眼，勇奪3金1銀2銅，總積分高居全國第三，締造近年來最佳成績。其中，選手溫鏡央個人一舉囊括三面金牌，登頂女子組全國第一，風光奪目，堪稱文化之光。

王子奇校長親臨誓師典禮，肯定選手的傑出表現，並期許捷報持續傳回。他表示，選手在場上奮戰不僅是為自己，也是為校爭光，學校也備妥獎學金與冠軍戒，期望選手們用汗水寫下榮耀篇章。「文化一定勝，不只是呼口號，更是全體師生的信仰與目標！」

文化大學今年出征全大運的項目涵蓋田徑、游泳、韻律體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、舉重、拳擊、空手道、軟式網球、角力、划船、自由車、木球、橄欖球與運動防護等20個代表隊，展現文化在多元運動領域的深厚實力與均衡發展。

授旗儀式由划船隊優秀選手、現就讀體育系一年級張瑋軒擔任旗手，象徵運動精神的傳承與責任，也代表文化學生勇於承擔、無懼挑戰的態度。為讓選手以最佳狀態迎戰，文化大學運動傷害防護組也特別安排15位專業學生擔任隨隊防護員，隨行提供即時處理與體能調整，確保選手健康無虞，全力衝刺佳績。

文化大學致力於運動人才的培育，是台灣各類競技賽事國手的重要搖籃。無論是田徑、拳擊、跆拳道、划船、游泳或舉重等項目，學校都能提供專業師資、完善設備與完整訓練體系，協助選手兼顧課業與競技發展。無數優秀校友，如「拳后」林郁婷，正是在文化打下根基、邁向國際的典範。

▲文化大學285人代表團誓師出征全大運，拳后林郁婷回家助陣。（圖／文化大學提供）

關鍵字： 林郁婷台灣拳后全大運

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