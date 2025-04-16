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一直被「酸」的莫爾曼爆砍30分　許皓程：知道他是好的領導者

▲戰神莫爾曼、國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲賽前發高燒，戰神莫爾曼仍砍下30分、15籃板代表作領勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神在「季後賽保衛戰」搶下寶貴一勝，16日在主場迎戰聯盟龍頭新北國王之戰，靠著賽前發高燒身體不適的洋將莫爾曼全場轟下30分、15籃板，幫助戰神以107比83大勝。賽後戰神總教練許皓程表示，「我知道莫爾曼一直被外界『酸』，但我們一直都知道他是好的領導者，我不意外他會有這樣的表現。賽前他生病，仍堅持打這場比賽，我給他滿滿的尊敬！」

賽前就傳出發高燒狀況，戰神洋將莫爾曼忍著身體不適，此戰面對聯盟例行賽龍頭國王，全場20投11中，包含投進6記三分球，飆出來台代表作30分、15籃板，也幫助戰神24分之差擊敗國王，戰績再度追上桃園台啤永豐雲豹，回到例行賽第5位，仍有爭取季後賽一線生機。

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莫爾曼賽後因為身體不適，再度缺席賽後記者會，戰神主帥許皓程表示，「雖然外界一直『酸』莫爾曼，但他帶給了我們所謂職業球員的範本，上了場就保持和對手競爭的心，絕對不是因為他這場的表現，我們才知道他有多好。」

雖然此戰贏球，但戰神末節再度傷了張耕淯，他因為防守時膝蓋出現反折狀況，當下就緊急送醫。對此，許皓程無奈表示，「每一位球員受傷，都是我們最不想看到的狀況，我們還沒確認張耕淯的狀況，只能祈禱他能趕快回來，我也不斷告訴全隊，我們不是只靠一位球員，而是靠團隊來準備好自己。」

▲戰神莫爾曼、雷蒙恩、許皓程，國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神總教練許皓程直言，莫爾曼是一名好的領導者與職業球員典範。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 莫爾曼許皓程台北台新戰神台籃TPBL

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