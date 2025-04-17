橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

▲戰神啦啦隊Taishin Wonders「元氣女神」橘兒，本季結束將正式引退。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃台北台新戰神昨（17日）進行2024-25賽季主場最終戰，陣中人氣啦啦隊Taishin Wonders「元氣女神」橘兒也迎來生涯告別秀，她在此戰結束後，將卸下長達10年的啦啦隊身份，橫跨中華職棒、T1職籃、TPBL職籃等3大時期，橘兒談到即將告別啦啦隊生涯，受訪時忍不住激動落淚，而在中場表演時，她也帶來精彩舞蹈表演，戰神最終也大勝贏球，送給橘兒告別舞台最大賀禮。

自2015年參與中職「義大犀牛」啦啦隊徵選，橘兒開啟了自己的職業運動啦啦隊生涯，前年轉戰投入Taishin Wonders，並擔任隊長一職至今。

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在啦啦隊生涯的第10個年頭，橘兒甚至和隊友們大膽嘗試了「競技啦啦隊」模式，在職籃應援時展現空中拋、接，甚至多圈空翻的高難度職業級動作，讓球迷看見除了甜美之外，啦啦隊員們展現力與美專業實力的一面。

▲橘兒本季與Taishin Wonders嘗試高難度「競技啦啦隊」。（圖／戰神提供）

橘兒表示，「有這樣的競技啦啦隊機會，對自己來說是心理層面的一大突破，被拋向高空其實需要極大勇氣，但我喜歡挑戰困難，很開心公司願意給我們突破的機會，這為我第10年的啦啦隊生涯增添了很多回憶與色彩。」

在昨日戰神主場本季最終戰，橘兒在中場與男神隊員們展開了精彩的solo秀，表演也獲得全場球迷與其餘隊員的高聲喝采，橘兒受訪時表示，「心情很矛盾，可說又快樂又難過，高興的是自己達成了10年啦啦隊生涯里程碑，但也代表高掛制服後就要和場上的大家說再見。」

▲橘兒引退之戰中場秀，全體隊員共同歡送。（圖／戰神提供）

橘兒講到激動處，忍不住潰堤的說，「我很喜歡跳舞，也感謝球迷粉絲一路的支持，他們很多是從義大的南部時期就支持我，甚至為了我的最終戰從高雄、屏東等地上來看比賽，我真的非常感謝他們。」

對於未來，若戰神打進本季季後賽，橘兒是否還有機會持續帶來應援，對此一事，據了解在時間安排許可下，或許仍有機會看見橘兒在季後賽為戰神帶來應援。

目前戰神例行賽戰績15勝18敗，排名暫居第5位，但和排在第6位的桃園台啤永豐雲豹沒有勝差。

根據TPBL聯盟賽制，在例行賽排名第5位球隊，將和第4名球隊進行「季後挑戰賽」，第4名保底1勝，比賽採取「5戰3勝制」，脫穎而出球隊將取得第4種子身分，進行季後賽4強對決。

▲橘兒昨日在戰神本季主場最終戰，中場帶來精彩表演。（圖／戰神提供）