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PLG總冠軍賽程大改　白曜誠：原始版本有點錯愕

▲領航猿盧峻翔、白曜誠、卡米諾斯。（圖／領航猿提供）

▲領航猿主控白曜誠坦言總冠軍初版賽程令他有些錯愕。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃季後賽開打在即，但日前聯盟公布的總冠軍賽程版本，身為聯盟頭號種子的桃園璞園領航猿，卻在日前聯盟公布的總冠軍賽程版本面臨各種「退讓」，引發球迷熱議討論，領航猿總教練卡米諾斯更是公開質疑這樣的賽程安排。但PLG官方今日已經正式公布最新版賽程，領航猿拿回應正常主場優勢，球隊主控白曜誠坦言，「先前看到的原始版本，確實當下有點錯愕！」

PLG職籃日前公布的總冠軍賽程，分為對上台北富邦勇士、台南台鋼獵鷹兩個版本，其中對上勇士的狀態下，領航猿將失去G1、G2主場優勢，改為G3、G4主場出賽，加上中間還必須穿插BCL客場飛往蒙古賽程，也讓主帥卡米諾斯日前忍不住「暴走」，直言這樣的賽程對於聯盟頭號種子並沒有任何尊重。

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不過今日PLG聯盟再度公布「更新版」總冠軍賽程，領航猿在對手為勇士情況下，確定將有總冠軍第1、2、5、7場的主場優勢，且總冠軍第3戰也將提早於當天14點30分進行，讓領航猿有更多移動時間飛往蒙古備戰BCL賽事。

▲領航猿盧峻翔、白曜誠、卡米諾斯。（圖／領航猿提供）

▲領航猿主帥卡米諾斯今日率隊來到新莊體育館適應場地。（圖／領航猿提供）

另外由於雙北世壯運賽程，總冠軍第6戰勇士主場將改在桃園巨蛋進行。除第3戰外，其餘6場冠軍賽都將在晚間19點30分舉辦，總冠軍賽首戰也確定將和對手為獵鷹的情況一樣，都在5月5日正式展開。

領航猿主控白曜誠表示，「說實話，當下看到第一版總冠軍賽程有點錯愕，但球員的本分就是打好比賽，不管到哪裡、哪個場地，都是努力面對比賽。」

至於BCL賽事主場將和新北國王共用新莊體育館，領航猿本土一哥「夜王」盧峻翔則強調，「在台灣，新莊體育館對球員來說絕對不陌生，但BCL賽事確實有很大的新鮮感，我自己也沒去過蒙古，聽說旅程連轉機時間要超過10小時，感覺真的『好硬』！」

▲領航猿盧峻翔、白曜誠、卡米諾斯。（圖／領航猿提供）

▲領航猿一哥盧峻翔直言蒙古客場賽程「好硬」。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG領航猿總冠軍賽程白曜誠卡米諾斯台籃

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