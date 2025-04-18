台籃夢想家推啦啦隊年度女孩卡　限定三上悠亞用品親簽卡成賣點

▲夢想家推出品Formosa Sexy女孩卡，最大賣點為三上悠亞實戰用品親簽書卡。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy推出年度收藏商品Formosa Sexy女孩卡精裝盒。今年女孩卡全系列皆以精裝盒方式推出，每盒售價3150元，每盒共150張女孩卡，集結共33項主題共有573款女孩卡，隨機出貨。

本次Formosa Sexy也聯手曼黛瑪璉、瑪登瑪朵與美波第一品牌 Wave Shine合作，推出不同主題的卡款，展現更多不同風貌的樣子給大家，讓每次的女孩卡都有不同的驚喜。卡面的拍攝更是成員們前往陽明山取景，不畏天氣帶來的寒冷，仍以專業的態度完成拍攝呈現出完美的成品！

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今年Formosa Sexy女孩卡除了普卡卡款之外，更包含唇印卡、唇印親筆簽名卡、親筆簽名卡、衣物用品卡、衣物用品親簽卡、夢想家球衣交換卡、親筆簽名書卡。

稀有卡款包含：Formosa Sexy 團長隊長雙唇印簽名書卡、Formosa Sexy 新人三唇印親簽三折書卡、夢想家球衣交換卡等等特卡。也包含本季與夢想家啦啦隊合作的日本超人氣偶像三上悠亞合作的一日女孩限定卡，悠亞實戰用品親簽書卡更成為本次系列中的焦點之一。

福爾摩沙夢想家將於4/21(一)上午11:00開放夢想商城、7-ELEVEN超商同步預購；實體通路則將在5/3(六)於夢想家主場台中洲際迷你蛋開賣。