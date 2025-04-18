運動雲

>

台籃夢想家推啦啦隊年度女孩卡　限定三上悠亞用品親簽卡成賣點

▲夢想家推出品Formosa Sexy女孩卡，最大賣點為三上悠亞實戰用品親簽書卡。（圖／夢想家提供）

▲夢想家推出品Formosa Sexy女孩卡，最大賣點為三上悠亞實戰用品親簽書卡。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy推出年度收藏商品Formosa Sexy女孩卡精裝盒。今年女孩卡全系列皆以精裝盒方式推出，每盒售價3150元，每盒共150張女孩卡，集結共33項主題共有573款女孩卡，隨機出貨。

本次Formosa Sexy也聯手曼黛瑪璉、瑪登瑪朵與美波第一品牌 Wave Shine合作，推出不同主題的卡款，展現更多不同風貌的樣子給大家，讓每次的女孩卡都有不同的驚喜。卡面的拍攝更是成員們前往陽明山取景，不畏天氣帶來的寒冷，仍以專業的態度完成拍攝呈現出完美的成品！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夢想家推出品Formosa Sexy女孩卡，最大賣點為三上悠亞實戰用品親簽書卡。（圖／夢想家提供）

今年Formosa Sexy女孩卡除了普卡卡款之外，更包含唇印卡、唇印親筆簽名卡、親筆簽名卡、衣物用品卡、衣物用品親簽卡、夢想家球衣交換卡、親筆簽名書卡。

稀有卡款包含：Formosa Sexy 團長隊長雙唇印簽名書卡、Formosa Sexy 新人三唇印親簽三折書卡、夢想家球衣交換卡等等特卡。也包含本季與夢想家啦啦隊合作的日本超人氣偶像三上悠亞合作的一日女孩限定卡，悠亞實戰用品親簽書卡更成為本次系列中的焦點之一。

▲夢想家推出品Formosa Sexy女孩卡，最大賣點為三上悠亞實戰用品親簽書卡。（圖／夢想家提供）

福爾摩沙夢想家將於4/21(一)上午11:00開放夢想商城、7-ELEVEN超商同步預購；實體通路則將在5/3(六)於夢想家主場台中洲際迷你蛋開賣。

▲夢想家推出品Formosa Sexy女孩卡，最大賣點為三上悠亞實戰用品親簽書卡。（圖／夢想家提供）

關鍵字： 夢想家三上悠亞Formosa SexyFormosa Sexy女孩卡精裝盒夢想家台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

國泰女籃拚連霸　上季FMVP凱拉回歸

國泰女籃拚連霸　上季FMVP凱拉回歸

林書緯盼用「本土身份」打BCL　毛加恩：他想為中華男籃效力

林書緯盼用「本土身份」打BCL　毛加恩：他想為中華男籃效力

「國王阿北」BCL預告飆分　艾夫伯：目標就是贏

「國王阿北」BCL預告飆分　艾夫伯：目標就是贏

領航猿終於要回冠軍賽主場優勢　卡米諾斯：這件事沒有贏家

領航猿終於要回冠軍賽主場優勢　卡米諾斯：這件事沒有贏家

拳后林郁婷回母校助陣　文化大學誓師出征全大運

拳后林郁婷回母校助陣　文化大學誓師出征全大運

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

一直被「酸」的莫爾曼爆砍30分　許皓程：知道他是好的領導者

一直被「酸」的莫爾曼爆砍30分　許皓程：知道他是好的領導者

鼻梁骨斷裂、縫10針　林書緯變身「面具俠」仍在適應中

鼻梁骨斷裂、縫10針　林書緯變身「面具俠」仍在適應中

國王本季首度2連敗　林書豪自責喊話：身為領袖該做更好

國王本季首度2連敗　林書豪自責喊話：身為領袖該做更好

大讚台裔陳凱玲登上WNBA殿堂　林書豪：這故事很酷會持續關注

大讚台裔陳凱玲登上WNBA殿堂　林書豪：這故事很酷會持續關注

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

熱門新聞

張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

大谷翔平昨炸本季最遠一轟！道奇主場8支怪力轟史上最多

林維恩12上12下狂飆9K！奪生涯首勝稱霸聯盟雙冠王

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

「台灣怪力男」李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰改判超搶鏡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

210年啦啦隊生涯引退　橘兒淚崩謝球迷

3大谷炸主場8支怪力轟史上最多！

4林維恩12上12下飆9K！奪首勝稱霸雙冠

5湖人季後賽名單確定！布朗尼扮「蟻人」

最新新聞

1鄭怡靜不敵球后　無緣世界盃4強

2桃猿韓籍3本柱首合體變身職場女神！

3馬鋼二軍完全打擊第4人　陳鏞基、陳聖平開轟

4鄭浩均只差用球數　最快5月初上一軍先發

5統一獅飛力獅明開箱！衛蘭德暫列備案

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366