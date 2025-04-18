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「國王阿北」BCL預告飆分　艾夫伯：目標就是贏

▲領航猿、國王BCL，艾夫伯。（圖／記者杜奕君攝）

▲「最強阿北」艾夫伯即將迎接加盟國王的BCL首秀。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

新北國王、桃園璞園領航猿喊出「王猿做伙」，共用新莊主場迎接亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽。而身為「BCL專屬洋將」的艾夫伯，也終於將在本季登場，重現「最強阿北」飆分秀。艾夫伯18日表示，「目標就是贏球，希望能用我的得分能力領軍，我已經等不及了，請球迷期待！」

本季被國王簽下，艾夫伯與另一名好手成為BCL「限定洋將」，將為國王在BCL賽場效力。由於根據FIBA制度，國王林書豪、林書緯都無法被視為本土，若想在BCL出賽僅能以洋將身份上場，因此艾夫伯此次在BCL賽場，預料將扮演國王吃重得分任務。

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對此，艾夫伯強調，「我從農曆新年就開始準備，自己的狀態非常好，國王本來就有很多本土好手，我相信我能用自己的得分能力領軍，我準備好要表演了，請球迷們也期待！」

談到此次BCL賽事目標，艾夫伯也相當乾脆地說，「當然就是贏球！」國王總經理毛加恩則透露，「艾夫伯每天都把練球當成正式比賽卯起來打，強森傷勢恢復預計下周也可以達到8、9成，另外李愷諺雖然對他的傷勢狀況比較謹慎，但BCL賽事也是只要有需要就能出賽。」

國王本土主力長人蘇士軒則說，「這次BCL的賽事就是會多讓年輕選手上場，我認為就是別害怕犯錯，要好好把握機會。至於艾夫伯的個人能力真的非常好，練球也願意和我們溝通，是一位不錯的領袖。」

▲領航猿、國王BCL，艾夫伯。（圖／記者杜奕君攝）

▲國王此次BCL賽事沒有林書豪、林書緯在陣，預料將以年輕球員為主體。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 艾夫伯新北國王毛加恩蘇士軒BCL台籃

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