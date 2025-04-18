林書緯盼用「本土身份」打BCL　毛加恩：他想為中華男籃效力

▲國王林書緯是否能以本土身份在BCL出賽，目前尚未正式定案。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王、桃園璞園領航猿進行跨聯盟合作，喊出「王猿做伙」共用新莊體育館主場，迎接即將到來的BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽主場賽事。不過對於軍容壯盛的國王來說，在FIBA現行制度下，林書豪、林書緯都無法以本土身份在BCL出賽，對此國王總經理毛加恩透露，「林書緯的身份認定或許有轉圜空間，他也一直很希望為中華男籃效力！」

新北國王下周將迎接BCL主場賽事，此次將和領航猿共用新莊主場對抗分組列強，不過由於FIBA國籍身份認定，林書豪、林書緯都無法以本土身份出賽，若要上場就需佔用洋將名額，國王也將啟用艾夫伯、強森作為「BCL限定」洋將。

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對此，國王總經理毛加恩強調，「林書緯是有中華民國護照，也一直長期在台灣打球，而且也希望為中華男籃效力，因此有跟FIBA說明是否能將他認定為本土球員，但目前還在等答案。」

至於林書豪的部分，毛加恩直言，「林書豪生涯的規劃比較不一樣，因此要列為本土機會比較小。」

國王接下來在27日主場將對上曼谷高科技，29日則交手新加坡聖公文化，30日則要碰頭蒙古職籃烏蘭巴托野馬，目前林書緯仍被放在出賽名單內，但若最終身分認定未能獲得許可，屆時包括洪志善、李愷諺等後場球員，勢必得扛起更多責任。

▲毛加恩透露林書緯對於效力中華男籃有高度意願。（圖／新北國王提供）