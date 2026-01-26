運動雲

林威助評林家正「選秀會很搶手」　未來動向仍鎖定海外

▲▼ 林家正、鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

▲林家正。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

12強賽冠軍捕手林家正的未來動向備受矚目，目前他以自由球員身分投入世界棒球經典賽中華隊集訓。握有今年選秀狀元籤的富邦悍將，副領隊林威助26日受訪表示，「會進行整體評估。」若林家正選擇投入選秀，林威助也直言，「應該會滿搶手的。」

富邦悍將2024年在季中選秀成功網羅張育成返台加盟，引發高度討論，今年是否再度「喬」旅外球員回國，同樣成為關注焦點。對此林威助表示，「其實球季開始不知道整體狀況如何，一併都會評估。」

被問到林家正若參加選秀可能帶來的效應，林威助回應，「應該會滿搶手。」但他也強調，「我們都是整體評估。」至於其他旅美球員是否有回國選秀的動向，他則表示目前尚未收到相關訊息，仍會交由球探進行完整評估。

林家正去年遭奧克蘭運動家2A釋出後，轉往獨立聯盟持續發展，並於去年底先後赴日本職棒橫濱DeNA與北海道日本火腿鬥士參加秋訓，爭取更多曝光機會。

據了解，林家正目前仍持續尋求海外發展的可能性。他日前受訪談及未來規劃時表示，仍與經紀人保持討論。至於是否考慮投入中職選秀，他則語帶保留地說：「不排除任何選項。」

