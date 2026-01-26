同屆大谷翔平卻走不同路　陳傑憲期待WBC東京巨蛋對決：「場上就是要贏」

▲陳傑憲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）腳步臨近，曾經帶領中華隊在12強奪冠的台灣隊長陳傑憲，這次也入選了43人名單，近日他接受日本媒體《Sports Navi》專訪，談到了同屆的日本隊當家球星大谷翔平，有著跨越10年的棒球緣分，兩人也有望在3月6日東京巨蛋的首輪賽事迎來正面對決。

在去年的世界12強賽中，陳傑憲以隊長身分帶領台灣奪冠，如今也已列入WBC大名單43人之中。他形容，「WBC是世界頂級、最高水準的賽事，能和各種不同層級的選手交手，我非常期待。尤其是大谷翔平選手，光是能看到他，個人就覺得很開心，也會好奇他究竟是怎樣的一名球員。」

其實，陳傑憲與大谷翔平還算是同一屆，兩人都在2012年遞交職業志願書，當年陳傑憲就讀岡山共生高校，大谷則來自花卷東高校，陳傑憲未獲日職指名，返台後先加入台電隊，再進入統一獅；大谷原本表態希望直闖大聯盟，最終被日本火腿選中，經過多次面談後入團，寫下後來眾所周知的傳奇。

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

「他就像是我憧憬中的那種選手，如果有機會，也想問問他關於棒球的事情。」陳傑憲說，但話鋒一轉，他強調，球場上終究是勝負之爭，「我知道『別再憧憬了』這句話，對我們來說也是一種學習。包含大谷在內的日本選手，是否該用『憧憬』來形容我也不確定，但站上場就是比賽，我們會認真想要贏。」

「日本、美國、拉丁系球隊中，有許多我們平常只能在電視上看到的選手。」陳傑憲表示，能和這些頂尖好手交手，既興奮也讓人熱血沸騰，而他自認是那種「遇到強敵反而能打出更好表現」的選手，所以常以《ONE PIECE》的魯夫自勉，認為在面對更高等級的挑戰時，正是激發潛在能力的最佳時機。

上一屆經典賽，中華隊在首輪賽5隊同為2勝2敗，卻因失分率差距無緣8強，這是一份難忘的教訓，而這次陳傑憲的目標不只是重返八強，更希望能在享受比賽的同時一路贏下去，「拿出結果」就是對大谷翔平這同梯對手最好的致敬。