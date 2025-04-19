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熱火寫附加賽「黑馬傳奇」　英雄哥希洛狂飆30分領軍勇闖季後賽

記者杜奕君／綜合報導

又一次，邁阿密熱火寫下附加賽的「不死鳥傳奇」，身為東區第10種子的南灘軍團，先在附加賽首戰過關擊敗第9種子芝加哥公牛後，19日對上附加賽首戰吞敗的第8種子亞特蘭大老鷹，熱火再度展現強大韌性，「英雄哥」希洛（Tyler Herro）延長賽飆進致勝三分彈，全場轟下30分、8籃板、7助攻，領軍熱火以123比114擊敗老鷹，成為史上首支第10種子，最終取得晉級東區季後賽最後門票的超級黑馬球隊。

▲熱火寫下本季附加賽驚奇，2連勝勇闖東區季後賽、老鷹楊恩。（圖／路透）

▲熱火寫下本季附加賽驚奇，2連勝勇闖東區季後賽。（圖／路透）

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這場東區季後賽第8種子門票之爭，主場例行賽第8位的老鷹迎戰第10名熱火，老鷹前役輸球後，今日面對附加賽首戰贏球，氣勢正旺的熱火，打來並不輕鬆，熱火首節就取得33比24超前。即便2、3節雙方開始呈現拉鋸，熱火仍靠著首節優勢取得領先。

不過末節老鷹開始反撲，「鷹王」楊恩（Trae Young）連續強勢切入幫助球隊追近，他更在正規賽終了前1.3秒上籃得手，幫助老鷹追成106比106，雙方進入延長賽。

但延長賽熱火重新上緊發條，此戰手感最燙的希洛帶頭飆進三分球，，替補後衛米歇爾（Davion Mitchel）更是連續投進兩記三分冷箭讓球隊氣勢大振。

老鷹即便也靠奧康古（Onyeka Okongwu）、楊恩連續進球，追到僅有3分差距，但延長賽終了前1分41秒，熱火希洛關鍵三分球命中奠定勝果，最終熱火就寫下本季附加賽大驚奇，以東區第10名身份，在附加賽連拿兩勝，順利取得東區第8種子，搭上季後賽末班車。

熱火此戰以希洛拿下全場最高30分、8籃板、7助攻最佳，威金斯（Andrew Wiggins）20分、8籃板、8助攻，米歇爾替補投進4顆三分球進帳16分、3籃板、5助攻。

至於附加賽苦吞2連敗，本季黯然淘汰的老鷹方面，楊恩拿下29分、5籃板、11助攻，奧康古28分、12籃板。

熱火贏球後，確定以東區第8種子身份晉級季後賽，他們在季後賽首輪將遭遇東區例行賽龍頭克里夫蘭騎士，是否能再度演出黑馬大驚奇，外界都在拭目以待。

▲熱火寫下本季附加賽驚奇，2連勝勇闖東區季後賽、老鷹楊恩。（圖／路透）

▲老鷹與楊恩在附加賽悲情2連敗淘汰。（圖／路透）

關鍵字： NBA附加賽熱火希洛英雄哥季後賽老鷹楊恩Tyler Herro

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