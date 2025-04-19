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蔣淯安面臨生涯最嚴重反覆傷勢　仍要拚5月主場周回歸

▲夢想家王牌主控蔣淯安遭遇生涯最嚴峻反覆傷勢考驗。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家王牌主控蔣淯安遭遇生涯最嚴峻反覆傷勢考驗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

本季以重磅規格加盟福爾摩沙夢想家，甚至被視為球隊爭冠最重要關鍵拼圖，TPBL職籃本土頂尖明星控衛蔣淯安，卻在賽季中遭遇膝蓋、腳踝反覆傷勢，導致開季至今僅有8場出賽。目前因左腳踝傷勢休兵，蔣淯安也力拚希望在5月初的主場賽事回歸。他表示，「這可能是我球員生涯遇過最反覆傷勢的狀況，自己心態必須更強大。」

夢想家休賽季大肆補強，其中找來出身台中的明星控衛蔣淯安加盟，也被視為球隊後場戰力最大補強。

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不過蔣淯安開季就受到膝傷影響長時間休兵，在傷勢恢復後本季首度登場，又在碰上前東家桃園台啤永豐雲豹時，造成左腳踝傷勢，且腳踝傷勢導致韌帶撕裂，恢復狀況始終反覆不定，目前也只能持續進入傷兵名單進行調整。

蔣淯安無奈的說，「這可能是我從高中打球至今，傷勢最反覆的狀況，加上來到新的球隊，球團對我有所期待，我也覺得自己要扛起大的責任，沒能達到這些期望，自己心裡也非常愧疚。」

蔣淯安也透露，「自己受傷期間，充滿很多『負能量』，也謝謝我的老婆總是聽我訴苦，在傷勢不斷出現的狀態下，也只能告訴自己心態一定要強大，希望5月份回到主場的比賽我就能回歸上陣。」

本季蔣淯安因傷僅出賽8場，平均攻下12.4分、2.4籃板、3.5助攻，夢想家19日賽前仍以16勝13敗，排名例行賽第2位。

關鍵字： 蔣淯安夢想家TPBL台籃

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