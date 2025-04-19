快訊／獨行俠戴維斯悲情爆砍40分　灰熊莫蘭特帶傷挺進季後賽

▲莫蘭特帶傷奮戰，率領灰熊挺進西區季後賽。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA「附加賽」最後一戰，由西區第8名的曼菲斯灰熊交手第10名達拉斯獨行俠，獨行俠在附加賽首戰撂倒沙加緬度國王後，今日和灰熊爭取季後賽關鍵門票。不過灰熊沒有給對手太多機會，上半場就取得25分領先，獨行俠雖然靠著「一眉」戴維斯（Anthony Davis）強勢追分，但灰熊3節打完又拉開18分領先優勢，在莫蘭特（Ja Morant）22分、7籃板、9助攻、3抄截帶領下，灰熊120比106贏得勝利，挺進西區季後賽。

灰熊雖然附加賽首戰在延長賽苦戰後不敵金州勇士，失去取得季後賽第7種子機會，但今日主場迎戰獨行俠，灰熊開賽就靠當家主控莫蘭特以打止痛針方式，帶著右腳踝傷勢出賽，上半場一次霸氣十足的單臂補扣，更讓灰熊氣勢大振，上半場一度領先超過20分，半場打完66比49大幅領先。

反觀獨行俠此戰則是多名主力熄火，上半場僅能靠著戴維斯單打追分，所幸下半場開始，射手湯普森（Klay Thompson）開始找到節奏，獨行俠一度追到12分差，但灰熊小傑克森（Jaren Jackson Jr.）連拿7分穩住陣腳，灰熊3節打完又回到18分領先。

末節獨行俠更是雪上加霜，此戰表現最佳的戴維斯僅打4分鐘不到，就出現右小腿不適緊急退場，灰熊也趁勢拉開來到20分領先。雖然戴維斯緊急治療後仍選擇回到場上奮戰並拿下此戰個人第40分，但灰熊小傑克森快攻完成空中接力爆扣，灰熊終場前5分22秒又穩住19分領先，比賽勝負也就此底定。

最終灰熊就以120比106大勝，確定以西區第8種子身份搶下最後一席季後賽門票，莫蘭特全場轟下22分、7籃板、9助攻、3抄截，小傑克森則有全隊最高24分外帶7籃板、4助攻。

慘敗收場的獨行俠方面，戴維斯砍下全場最高40分外帶9籃板，湯普森則是18分進帳，獨行俠在經歷唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案後，本季在附加賽黯然出局，無法前進季後賽。

▲獨行俠戴維斯砍下40分，但球隊仍黯然出局。（圖／路透）