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淘汰！攻城獅正式無緣季後賽　高國豪砍23分仍不敵雲豹

▲雲豹高錦瑋、克羅馬，攻城獅高國豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪砍23分，但球隊仍淘汰無緣季後賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

此戰只要輸球就將本季無緣季後賽，退無可退的攻城獅，即便本土最高薪好手高國豪砍下本季次高23分，但雲豹頂住王牌主控高錦瑋身體微恙的不利局面，團隊6人得分達雙位數，黃鎮展現老將價值砍下本季新高15分，克羅馬18分、11籃板、6助攻，加上艾吉14分、20籃板，最終雲豹95比83贏球拿下4連勝，也讓攻城獅成為本季TPBL首支無緣季後賽球隊。

此戰雲豹王牌主控高錦瑋賽前出現發燒症狀，也讓他整體狀態受到影響，但雲豹射手黃鎮頂住壓力，前兩節投進4顆三分球，不過攻城獅也靠著高國豪第2節獨拿12分，半場打完雙方打成53平局面。

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▲雲豹高錦瑋、克羅馬，攻城獅高國豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹克羅馬領軍拿下4連勝。（圖／TPBL職籃提供）

但下半場開打後，攻城獅第3節又呈現攻勢當機，反觀雲豹則是單節外線多點開花，團隊投進7顆三分球，3節打完瞬間拉開多達18分領先優勢。

末節攻城獅雖然持續嘗試反撲，但第3節失分過多無法彌補，最終雲豹就以12分之差擊敗攻城獅，喜迎近期一波4連勝。

雲豹此戰以克羅馬拿下18分、11籃板、6助攻表現最佳，圖霸16分、黃鎮15分，艾吉14分、20籃板，高錦瑋此戰僅有3分、7籃板、7助攻。

輸球的攻城獅則確定無緣季後賽，此戰高國豪砍下本季次高23分，薛斯基13分、10籃板，得分王努利則僅有10分、5籃板、4助攻。

▲雲豹高錦瑋、克羅馬，攻城獅高國豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹高錦瑋身體微恙，此戰僅有3分進帳。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 攻城獅季後賽TPBL雲豹高國豪克羅馬高錦瑋台籃

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