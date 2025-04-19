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200守180！馬建豪主動請命看防飛馳　靠守林俊吉模擬

▲夢想家馬建豪、林俊吉，特攻飛馳、謝亞軒、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家馬建豪主動向總教練請命，要扛起看守飛馳重任。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

福爾摩沙夢想家19日用單場113分的兇猛火力攻破新北中信特攻主場，開賽夢想家出奇招，用200公分的中華男籃國手馬建豪，負責看防「官方身高」180公分的特攻頭號砍將飛馳。馬建豪透露，「是我主動向總教練皮爾曼提出要求，要扛起防守飛馳的責任，這周練球我也特別和林俊吉分開，利用防守他來模擬看守飛馳的可能狀況。」

夢想家此戰靠著馬建豪全場繳出22分、5籃板，貝奇25分、14籃板，加上禁賽3場後回歸的霍爾曼貢獻18分、7籃板、6助攻，攜手擊敗特攻，也順利終止3連敗。

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此戰特攻頭號砍將飛馳雖然仍轟下37分、7籃板、4助攻，但全場29投僅11中，開賽夢想家派出身高超過飛馳至少20公分的馬建豪主守飛馳，也起到相當程度作用。

馬建豪賽後表示，「我主動找教練，請他把我放在另一組，讓我練習守林俊吉，同時幫助阿吉也幫助我自己，我想練習守著飛馳，因為平常我不會守到身高差這麼多的，剛好阿吉也能給我這樣的幫助。」

不過特攻執行教練莫米爾則表示，「我認為沒什麼問題，可能對手想用身高與體型來限制飛馳，飛馳是全聯盟最好的一對一單打好手，我不認為這個防守對位有什麼問題。」

另外，馬建豪此戰一度在被換下場時，和總教練皮爾曼有激烈言語溝通，對此馬建豪賽後笑說，「我們的溝通方式很美式，在這樣的溝通完，我的表現會變得更好，我們很好，沒有什麼好擔心的。」

皮爾曼則表示，「這個球員有他的天份，有時候我會對他的表現有點失望，因為我知道他能夠做得更好，所以我要不斷激勵他，能夠再向上提升一個層級。」

▲夢想家馬建豪、林俊吉，特攻飛馳、謝亞軒、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻飛馳雖然此戰轟下37分，但整體外線命中率低迷。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 馬建豪飛馳皮爾曼莫米爾TPBL特攻夢想家

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