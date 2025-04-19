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輸一場「差很大」！　黃泓瀚：每場都要當最後一戰打

▲夢想家霍爾曼，特攻黃泓瀚。（圖／TPBL職籃提供）

▲黃泓瀚直言現在每一戰都要當成最後一場來打。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻19日主場失守，以95比113不敵福爾摩沙夢想家，由於TPBL職籃例行賽即將進入尾聲，目前聯盟3到6名戰績緊咬進入白熱化階段，特攻主力前鋒「大瀚」黃泓瀚就表示，「每場比賽都要當最後一場打，輸一場可能真的就沒有挑戰賽可打！」

目前除了聯盟例行賽龍頭新北國王外，TPBL職籃2到6名球隊排名隨時可能呈現洗牌，不過夢想家由於此戰贏球終止3連敗，稍稍拉開與第3名高雄全家海神勝差來到1.5場。

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不過從第3名海神到第4名特攻、第5名台北台新戰神，目前距離前面一名都僅有1場勝差，而戰神與第6名的桃園台啤永豐雲豹則是沒有勝差，甚至連排名墊底的新竹御嵿攻城獅，截至目前為止，季後賽之路都尚未絕望。

在戰況牽一髮而動全身情況下，特攻前鋒黃泓瀚就直言，「每場比賽都要當最後一場打，輸一場可能就沒有挑戰賽可打，對手從首節就展現態度，我們要回擊已經來不及，我相信我們修正，明天一定可以找到勝利。」

黃泓瀚此戰先發出賽拿下8分、7籃板、2抄截、1阻攻，比賽中多次和夢想家洋將貝奇、霍爾曼對位，雙方激烈肉搏戰火藥味十足，也展現接近季後賽等級強度。

對此黃泓瀚透露，「我從小就是打禁區出身，這樣的碰撞尺度我很喜歡，對方洋將一直認為我體型小，也想要放投我外線，但我還是會全力以赴。」

此戰也是夢想家洋將霍爾曼禁賽3場後首次回歸，夢想家主帥皮爾曼就坦言，「過去3戰我們只能用兩名洋將，近3周都是以雙洋將陣型備戰，很開心霍爾曼今年能夠回歸，有他在真的差很多。」

馬建豪則表示，「霍爾曼回歸後，他抓下籃板有辦法能夠持球推進，讓我們的攻勢非常流暢。」

▲夢想家霍爾曼，特攻黃泓瀚。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家霍爾曼「禁賽令」解除，讓團隊戰力大增。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 黃泓瀚特攻夢想家莫爾曼貝奇TPBL台籃

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