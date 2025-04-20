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快訊／大爆冷！　湖人季後賽首戰遭灰狼21顆三分球射爆輸球

記者杜奕君／綜合報導

西區豪門勁旅洛杉磯湖人與「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）掛帥的明尼蘇達灰狼在季後賽首輪碰頭，身為西區第6種子的灰狼有備而來，前3節打完以16分大幅領先第3種子湖人。即便艾德華茲一度因小腿傷勢退場，但他仍帶傷繳出22分、8籃板、9助攻，加上麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）13投11中轟下25分，灰狼最終「下剋上」117比95大勝湖人。

▲湖人唐西奇、灰狼麥克丹尼爾斯。（圖／路透）

▲湖人唐西奇轟下37分，但最終紫金軍團仍在季後賽首戰敗北。（圖／路透）

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湖人主場與灰狼交鋒，首節湖人打來仍有板有眼，即便當家球星詹姆斯（LeBron James）寫下生涯首次個人在季後賽首節得分掛零紀錄，但「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）仍帶隊衝鋒，讓湖人首節以28比21取得領先。

但灰狼第2節開始猛攻，團隊單節海灌38分之多，包括麥克丹尼爾斯、艾德華茲領軍飆分，半場打完灰狼就以11分之差反超。

第3節開打後，灰狼更是下起三分雨，艾德華茲大號三分彈得手，帶起球隊一波11比0猛攻，領先幅度來到22分之多，雖然隨後艾德華茲一次切入造成腿部不適，抽筋回到休息室短暫治療，但灰狼單節外線火力大爆發，3節打完以94比78壓制地主湖人。

末節湖人打來更是有氣無力，全隊僅剩唐西奇仍有追分氣勢，紫金軍團單節僅進帳17分情況下，戰況就此一面倒向灰狼，最終灰狼就成功完成低順位種子逆襲，以22分之差痛宰湖人。

灰狼此戰團隊以高達5成的三分球命中率，砍進21顆三分球，麥克丹尼爾斯全場13投11中攻下全隊最高25分外帶9籃板，艾德華茲22分、8籃板、9助攻。

落敗的湖人方面，唐西奇砍下全場最高37分外帶8籃板、2抄截，詹姆斯19分、5籃板、3助攻、2抄截、3阻攻。

▲湖人唐西奇、灰狼麥克丹尼爾斯。（圖／路透）

▲灰狼麥克丹尼爾斯全場轟下25分成為贏球關鍵。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人季後賽灰狼艾德華茲唐西奇麥克丹尼爾斯

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