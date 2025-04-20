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尼克末節大暴走連拿21分　布朗森猛轟34分G1打垮活塞

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽20日全面展開，在東區第3種子紐約尼克交手第6種子底特律活塞系列首戰，尼克在3節打完落後情況下，末節團隊打出兇猛「21比0」攻勢，加上當家主控布朗森（Jalen Brunson）全場狂轟34分、8助攻，尼克最終123比112在主場撂倒活塞，系列賽取得1比0領先優勢。

本季表現突飛猛進，順利重返季後賽的活塞，今日前進尼克主場揭開季後賽序幕，開賽汽車城大軍打來有板有眼，但尼克在阿努諾比（OG Anunoby）上半場轟下19分帶動下，以57比55暫時領先。

下半場開打後，活塞攻勢持續不斷，板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）殺出，率隊單節打出36比26猛烈攻勢，3節打完活塞逆轉以8分超前。

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但末節尼克總算覺醒，開局團隊火力大爆發，一波21比0攻勢讓活塞難以招架，尼克拉開雙位數領先優勢，雖然終場前1分23秒，活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）飆進三分彈追成6分差，但布朗森、哈特（Josh Hart）隨後連續切入得手，尼克以11分之差穩住勝果，搶下首輪系列賽首勝。

此戰尼克團隊命中率高達52.7%，布朗森砍下全場之冠34分外帶8助攻，阿努諾比23分、7籃板、5抄截，唐斯（Karl-Anthony Towns）23分、11籃板、5助攻。

末節無法守成輸球的活塞方面，哈里斯（Tobias Harris）拿下全隊最高25分，康寧漢21分、6籃板、12助攻，畢斯利替補投進6顆三分球進帳20分。

▲尼克布朗森、唐斯。（圖／路透）

▲尼克布朗森轟下34分、8助攻，成為球隊季後賽首戰關鍵人物。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽尼克布朗森活塞康寧漢Jalen Brunson

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