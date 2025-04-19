高國豪下季年薪900萬　張樹人：不會主動交易他

▲攻城獅無緣季後賽，高國豪下一步引發關注。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅19日以83比95不敵桃園台啤永豐雲豹，攻城獅確定成為本季TPBL首支無緣季後賽球隊。陣中本土最高薪王牌高國豪砍下23分依舊無力回天，且5年3500萬台幣的合約，下季即將正式到期，攻城獅總經理張樹人表態，球隊將不會主動交易這位當家球星。

高國豪與攻城獅簽下的5年合約，下賽季「合約年」年薪將達新台幣900萬元。雖然本賽季開打前，高國豪喊話將力拚「年度MVP」，但個人表現卻是呈現下滑，球季後半段甚至被新任總教練威森降至替補，相關交易傳聞更是甚囂塵上。

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不過隨著本賽季攻城獅提前淘汰無緣季後賽，攻城獅GM張樹人也親自對高國豪的未來作出說明。

張樹人表示，「球隊依舊將高國豪視為當家本土一哥，不會有主動交易他的想法，新竹這座城市也有很多喜愛他的球迷，球團的立場也不會因為球員出現一個賽季的低潮，就認為這名球員不值得投資。」

2024-25賽季至今，高國豪出賽29場，平均繳出10.2分、3.2籃板、4.1助攻、1.6抄截，但整體投籃命中率僅有35.6%。

對於球隊未能挺進季後賽，攻城獅總教練威森則強調，「對任何教練來說，從季中接下一支球隊是很大的挑戰，我們的未來仍大有可為，有很大的願景需要達成，休賽季我們要讓球員了解贏球的文化，團隊從上到下都會全力達成此事，大家都非常正向，希望下賽季能達成目標，這也給了球員一個警訊，如果沒有認真訓練，這些目標將無法達成。」

▲高國豪砍下本季次高23分，但賽季中後段已經被降至替補。（圖／TPBL職籃提供）