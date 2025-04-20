詹皇真的老了？　生涯首次季後賽首節個人得分掛零

▲詹皇在對上灰狼季後賽首戰，意外創下生涯首次季後賽得分掛零紀錄。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人與明尼蘇達灰狼的季後賽首戰，台灣時間20日正式登場，身為西區第6種子的灰狼有備而來，前3節打完以16分大幅領先第3種子湖人。值得一提的是，湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）此戰首節竟意外個人得分「掛零」，這也是現年40歲的詹皇，職業生涯首次在季後賽首節沒有得分狀況。

生涯第18次帶隊挺進季後賽，現年40歲的詹姆斯，在例行賽末段拉尾盤，加上「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）加盟相助，湖人一舉站上西區第3種子席位，季後賽首輪交手排名第6的灰狼。

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不過季後賽首戰，湖人前3節打完只能說是灰頭土臉，下半場開打一度落後多達22分，更令人意外的是，詹皇在比賽開打後，首節個人得分竟然意外掛零，創下生涯首次在季後賽首節個人得分掛零紀錄，只能說是歲月不饒人。

目前此戰第4節進行剩下7分50秒，灰狼以16分之差遙遙領先湖人，詹皇在首節失常情況下，後續狀況調整得宜，目前拿下17分、4籃板、3助攻、2抄截、3阻攻，表現依舊全面。

▲湖人詹姆斯生涯第18次帶隊闖入季後賽。（圖／路透）