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快訊／Fubon Angels蟬聯PLG年度啦啦隊　南珉貞奪人氣王

▲Fubon Angels蟬聯本季PLG職籃年度最佳啦啦隊，南珉貞奪下人氣王肯定。（圖／PLG職籃提供）

▲Fubon Angels南韓籍成員南珉貞奪下PLG職籃啦啦隊人氣王肯定。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃公佈2024-25球季年度啦啦隊相關獎項，Fubon Angels持續高人氣的表現，以44.3%的得票率完成年度啦啦隊3連霸, 而年度啦啦隊人氣王則由陣中韓籍應援南珉貞獲得殊榮。

Fubon Angels本季不斷進化，除了持續補強韓風應援，全新的加油口號及舞蹈更是成為場邊的另類矯點，此外，本季Fubon Angels女孩主題週展現 Fubon Angels Super Power，在舞台上展現女力態度與精神，傳遞自信與正面能量給球迷們，充分展現Fubon Angels和球迷緊密相連一起幫球員加油打氣。最終球迷投票結果，Fubon Angels以11146票拿下年度啦啦隊。

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被粉絲封為「台妹小南」的南珉貞，憑藉甜美臉蛋、親民性格以及流利中文，在台灣累積近29萬粉絲，人氣居高不下，近日更是表達將全力專注在台灣發展，誠意十足的表現讓粉絲感動大為感動，也因此在年度啦啦隊人氣王票選中，南珉貞獲得6997票拿下隊史上首座年度啦啦隊人氣王。

2024-25球季年度啦啦隊人氣王前3名得票如下：
南珉貞 (Fubon Angels) 6,997
若潼 (Pilots Crew) 5,658
慈妹 (Fubon Angels) 4,601

▲Fubon Angels蟬聯本季PLG職籃年度最佳啦啦隊，南珉貞奪下人氣王肯定。（圖／PLG職籃提供）

▲Fubon Angels蟬聯本季PLG職籃年度最佳啦啦隊。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG年度啦啦隊Fubon Angels年度啦啦隊人氣王南珉貞勇士台籃

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