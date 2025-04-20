運動雲

>

快訊／特攻下半場合計僅拿27分　國王林書豪領軍32分大勝

▲國王林書豪、桑尼，特攻林韋翰、飛馳、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王林書豪砍下22分、8助攻，順利領軍32分痛宰特攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻20日在主場迎接「新北內戰」，交手目前TPBL職籃龍頭勁旅新北國王，特攻上半場靠著飛馳第2節爆量砍下21分緊咬龍頭國王不放，但國王下半場火力全開，領先一度來到34分之多。最終國王在林書豪22分、8助攻，桑尼28分、14籃板攜手領軍下，以111比79贏球終止2連敗。

昨日不敵例行賽第2名福爾摩沙夢想家三分火力炮轟，特攻此戰一改前役首節貧攻狀況，與對手國王展開飆分互轟，國王靠著沃許本、林書豪內外連線搶分，但特攻也由林韋翰搭配奈森追分，首節打完國王僅以30比25領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2節特攻追分攻勢再起，林韋翰妙傳助攻飛馳三分球命中，隨後自己也切入上籃得手，追到僅落後國王1分。但此時國王先靠桑尼三分球止血，半場終了前6分46秒，特攻執行教練莫米爾遭吹技術犯規，國王又回到9分領先。

▲國王林書豪、桑尼，特攻林韋翰、飛馳、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王桑尼此戰攻下全隊最高28分、14籃板。（圖／TPBL職籃提供）

不過特攻展現韌性，林韋翰又是精彩長傳，幫助飛馳快攻上籃追到4分差，隨後飛馳更是頻頻展現兇猛單打秀，幫助特攻緊咬國王不放，在飛馳單節獨拿21分，上半場就狂轟25分帶動下，特攻半場打完僅以52比56落後龍頭國王。

但下半場開打，國王在林書豪領軍下帶起一波17比2攻勢，奧帝三分球破網後，一度拉開多達19分領先。

特攻攻守兩端方寸大亂，此節終了前3分28秒，沃許本快攻如入無人之境爆扣得手，隨後國王將領先擴大來到23分之多，3節打完85比62取得大幅領先。

末節國王在林書豪持續發威下持續擴大領先差距，林書緯抄截上籃得手，國王領先來到29分，最後4分半鐘國王已經換上全本土替補陣容，王柏智、林書豪連續三分球命中，國王一度領先達到34分之多，勝負也就此底定，最終國王以111比79大勝，順利終止2連敗。

國王全場5人得分達雙位數，以桑尼28分、14籃板最佳，林書豪22分、8助攻、2阻攻，沃許本及奧帝各有17分進帳。

特攻方面，此戰洋將飛馳拿下28分為全隊最高，但扣掉第2節的21分，其餘3節合計僅有7分進帳。奈森16分、12籃板，本土則以林韋翰的11分、4助攻最佳。

▲國王林書豪、桑尼，特攻林韋翰、飛馳、莫米爾。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻飛馳全場拿下28分、7籃板。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林書豪國王特攻飛馳林韋翰桑尼TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

南珉貞台籃首季就奪PLG人氣王　喊話好友安芝儇「季後賽走著瞧」

南珉貞台籃首季就奪PLG人氣王　喊話好友安芝儇「季後賽走著瞧」

唐西奇輸球仍創紀錄　湖人季後賽首秀轟37分隊史第2高

唐西奇輸球仍創紀錄　湖人季後賽首秀轟37分隊史第2高

快訊／Fubon Angels蟬聯PLG年度啦啦隊　南珉貞奪人氣王

快訊／Fubon Angels蟬聯PLG年度啦啦隊　南珉貞奪人氣王

快訊／大爆冷！　湖人季後賽首戰遭灰狼21顆三分球射爆輸球

快訊／大爆冷！　湖人季後賽首戰遭灰狼21顆三分球射爆輸球

詹皇真的老了？　生涯首次季後賽首節個人得分掛零

詹皇真的老了？　生涯首次季後賽首節個人得分掛零

尼克末節大暴走連拿21分　布朗森猛轟34分G1打垮活塞

尼克末節大暴走連拿21分　布朗森猛轟34分G1打垮活塞

高國豪下季年薪900萬　張樹人：不會主動交易他

高國豪下季年薪900萬　張樹人：不會主動交易他

淘汰！攻城獅正式無緣季後賽　高國豪砍23分仍不敵雲豹

淘汰！攻城獅正式無緣季後賽　高國豪砍23分仍不敵雲豹

輸一場「差很大」！　黃泓瀚：每場都要當最後一戰打

輸一場「差很大」！　黃泓瀚：每場都要當最後一戰打

200守180！馬建豪主動請命看防飛馳　靠守林俊吉模擬

200守180！馬建豪主動請命看防飛馳　靠守林俊吉模擬

KKBOX／温嵐〈傻瓜〉超經典　回憶殺全場合唱

熱門新聞

快訊／大谷翔平當爸爸了！　喜迎女兒：歡迎來到大谷家庭

佐佐木朗希首次優質先發牛棚砸鍋　道奇9下慘挨遊騎兵再見轟

快訊／大爆冷！　湖人季後賽首戰遭灰狼21顆三分球射爆輸球

高國豪下季年薪900萬　張樹人：不會主動交易他

尼克末節大暴走連拿21分　布朗森猛轟34分G1打垮活塞

褲上染血也要投！飛力獅飆10K好投　餅總被怒吼帥到：我很喜歡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平當爸爸了！　喜迎女兒：歡迎來到大谷家庭

2佐佐木朗希首優質　道奇9下挨再見轟

3大爆冷！　湖人季後賽首戰輸球

4高國豪下季年薪900萬　攻城獅不交易

5尼克暴走連拿21分　季後賽G1打垮活塞

最新新聞

1「再見投手犯規」　台中市奪冠

2「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟史上最高

3曹祐齊先發好投　味全龍避免遭橫掃

4不想一直輸　黃保羅高壓「指叉」更有用

5跳出來　高國麟還原跑壘遭夾殺

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366