快訊／特攻下半場合計僅拿27分　國王林書豪領軍32分大勝

▲國王林書豪砍下22分、8助攻，順利領軍32分痛宰特攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻20日在主場迎接「新北內戰」，交手目前TPBL職籃龍頭勁旅新北國王，特攻上半場靠著飛馳第2節爆量砍下21分緊咬龍頭國王不放，但國王下半場火力全開，領先一度來到34分之多。最終國王在林書豪22分、8助攻，桑尼28分、14籃板攜手領軍下，以111比79贏球終止2連敗。

昨日不敵例行賽第2名福爾摩沙夢想家三分火力炮轟，特攻此戰一改前役首節貧攻狀況，與對手國王展開飆分互轟，國王靠著沃許本、林書豪內外連線搶分，但特攻也由林韋翰搭配奈森追分，首節打完國王僅以30比25領先。

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第2節特攻追分攻勢再起，林韋翰妙傳助攻飛馳三分球命中，隨後自己也切入上籃得手，追到僅落後國王1分。但此時國王先靠桑尼三分球止血，半場終了前6分46秒，特攻執行教練莫米爾遭吹技術犯規，國王又回到9分領先。

▲國王桑尼此戰攻下全隊最高28分、14籃板。（圖／TPBL職籃提供）

不過特攻展現韌性，林韋翰又是精彩長傳，幫助飛馳快攻上籃追到4分差，隨後飛馳更是頻頻展現兇猛單打秀，幫助特攻緊咬國王不放，在飛馳單節獨拿21分，上半場就狂轟25分帶動下，特攻半場打完僅以52比56落後龍頭國王。

但下半場開打，國王在林書豪領軍下帶起一波17比2攻勢，奧帝三分球破網後，一度拉開多達19分領先。

特攻攻守兩端方寸大亂，此節終了前3分28秒，沃許本快攻如入無人之境爆扣得手，隨後國王將領先擴大來到23分之多，3節打完85比62取得大幅領先。

末節國王在林書豪持續發威下持續擴大領先差距，林書緯抄截上籃得手，國王領先來到29分，最後4分半鐘國王已經換上全本土替補陣容，王柏智、林書豪連續三分球命中，國王一度領先達到34分之多，勝負也就此底定，最終國王以111比79大勝，順利終止2連敗。

國王全場5人得分達雙位數，以桑尼28分、14籃板最佳，林書豪22分、8助攻、2阻攻，沃許本及奧帝各有17分進帳。

特攻方面，此戰洋將飛馳拿下28分為全隊最高，但扣掉第2節的21分，其餘3節合計僅有7分進帳。奈森16分、12籃板，本土則以林韋翰的11分、4助攻最佳。

▲特攻飛馳全場拿下28分、7籃板。（圖／TPBL職籃提供）