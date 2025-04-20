南珉貞台籃首季就奪PLG人氣王　喊話好友安芝儇「季後賽走著瞧」

▲南珉貞拿下本賽季PLG職籃啦啦隊人氣王獎項。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃20日公布2024-25賽季「年度啦啦隊」、「年度啦啦隊人氣王」，隸屬台北富邦勇士的人氣啦啦隊組合Fubon Angels以44.3%的得票率完成年度啦啦隊3連霸，而年度啦啦隊人氣王則由陣中韓籍應援南珉貞獲得殊榮。南珉貞受訪時表示，「感謝粉絲讓我在台灣應援首個籃球賽季，就拿下第一名殊榮，也特別想向隸屬台南台鋼獵鷹Wing Stars的好友安芝儇喊話，我們季後賽走著瞧！」

來自南韓的南珉貞，在本季首度加入籃球應援，就憑藉高人氣拿下本賽季啦啦隊人氣王肯定，她表示，「很謝謝粉絲們每天勤勞的投票讓我得到第一名，因為媽媽生病了所以今年對我來說真的不是很容易的一年，但是在台灣我總是得到很多的力量，我會繼續加油的！」

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另外，由於勇士在季後賽首輪將交手獵鷹，南珉貞也向好友安芝儇幽默「嗆聲」表示，「上次你來籃球場還有棒球場都被你贏了，但是不好意思這回被我扳回一城了，希望這個勝利的氣勢可以幫助富邦勇士一舉拿下冠軍，我們季後賽走著瞧！」

▲南珉貞所屬的勇士將和好友安芝儇母隊獵鷹在季後賽首輪對決。（圖／記者李毓康攝）