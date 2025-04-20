親自出馬死守飛馳　林書豪曝光防守最大秘訣

▲國王下半場派出林書豪嚴防飛馳。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

面對上半場就猛砍25分的新北中信特攻當家砍將飛馳，身為TPBL職籃例行賽龍頭的新北國王，在下半場派出王牌球星林書豪出馬盯防飛馳。也將他的下半場得分壓制到僅剩3分。對此林書豪表示，「飛馳的進攻能力肯定是全聯盟最好的，不要給他太多簡單的出手機會，特別是不要讓他站上罰球線。」

昨日對上夢想家就有單場37分水準，特攻頭號砍將飛馳今日碰上聯盟龍頭國王，在第2節個人爆量拿下21分之多，也讓特攻半場打完以52比56緊咬國王不放。

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但下半場國王派出陣中王牌球星林書豪親自看防飛馳，果然大幅降低其出手效率，飛馳下半場合計6投1中僅拿3分，最終全場24投8中拿下28分、7籃板，但特攻以32分之差慘敗。

林書豪賽後強調，「飛馳的進攻能力肯定是全聯盟最好的，因此防守上就是不要給他太多簡單的出手機會，特別是不要讓他站上罰球線，他會投進一些高難度的球，只能48分鐘不斷給他高度壓力，因為他的得分能力真的非常特別。」

針對飛馳上、下半場的手感差異極大，特攻執行教練莫米爾則強調，「對手改變了防守策略，開始嘗試包夾他，其他人的協防也越來越多，飛馳也為隊友製造了很多投籃空檔，但下半場團隊三分球20投僅2中，是最大的問題所在。」

▲此戰上半場拿下25分的飛馳，下半場手感驟降僅有3分進帳。（圖／TPBL職籃提供）